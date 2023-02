Samsung Week : Darty casse le prix du Galaxy S21 FE jusqu’au 5 mars

Rendez-vous vite chez Darty pour profiter de la Samsung Week ! Parmi toutes les offres, on a trouvé le Samsung Galaxy S21 FE disponible avec une remise de plus de 100€. On vous explique tout dans cet article.

Jusqu'au 5 mars prochain (inclus), c'est la Samsung Week chez Darty ! Pour l'occasion, l'enseigne célèbre la marque et présente toutes les nouveautés. On peut notamment découvrir :

Mais ce n'est pas tout ! Au-delà des nouveautés, l'enseigne a décidé de casser le prix de certains classiques. C'est notamment le cas du Samsung Galaxy S21 FE 5G.

Grosse promo de -110€ sur le Galaxy S21 FE 5G

Découvrir l'offre chez Darty

D'habitude à 759€, le Galaxy S21 FE 5G est disponible pour seulement 649€ chez Darty pour la Samsung Week ! Vous économisez ainsi pas moins de 110€ et vous profitez d'un smartphone d'exception.

Très fluide, il propose la technologie Super Smooth 120Hz. Il permet ainsi de jouer en ligne en toute immersion, notamment grâce à son mode Jeu pour un temps de réponse plus rapide que jamais ! En prime, il propose une puce rapide et intelligente avec 6Go de RAM pour des performances au top.

Vous aimez la photographie ? Le Samsung Galaxy S21 FE propose un triple capteur photo arrière de 12Mp avec notamment un zoom x30 doté de la technologie Space Zoom et de la fonction Zoom Lock pour éviter les tremblements et prendre des photos d'objets lointains très nettes, sans zones floues.

Côté batterie, il frappe fort une nouvelle fois avec pas moins de 4500 mAh. En prime, il propose un écran et un processeur à faible consommation d'énergie. Il peut ainsi tenir toute la journée, même si vous utilisez la 5G.

Enfin, on félicite son design élégant et réussi avec des bords fins et un immense écran Dynamic AMOLED 2X pour des couleurs éclatantes et une luminosité parfaite, même en plein soleil.