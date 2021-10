Samsung vous permet de customiser votre Galaxy Z Flip 3 et de créer un modèle unique

À l’occasion d’une nouvelle conférence organisée en ligne, Samsung a officialisé le service de personnalisation du Galaxy Z Flip 3. Grâce à ce dernier, les propriétaires du smartphone pliable peuvent changer les couleurs de la coque. La firme coréenne appelle ce Galaxy Z Flip 3 « Bespoke Edition ». La Galaxy Watch 4 profite également du même traitement, même si c'est moins spectaculaire.

En août, Samsung organisait une conférence Unpacked pour présenter plusieurs produits, dont nous avons publié des tests complets dans nos colonnes. Le Galaxy Z Fold 3. Le Galaxy Z Flip 3. La Galaxy Watch 4. Et les Galaxy Buds 2. Vous pouvez retrouver dans nos colonnes les articles complets sur tous ces produits. Deux mois plus tard, Samsung annonce une nouvelle conférence Unpacked. Une « partie 2 », plus précisément.

Cette conférence est l’occasion de découvrir plusieurs innovations, mais aucune vraie nouveauté hardware. Après les conférences Apple et Google, Samsung a préféré parler personnalisation. Personnalisation dans One UI, qui va bientôt arriver avec Android 12. Personnalisation aussi pour les coloris de plusieurs produits. Deux produits sont concernés : le Galaxy Z Flip 3 et la Galaxy Watch 4.

Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition : de la couleur et de la customisation

La firme présente donc les Bespoke Edition de ces deux produits. Bespoke fait référence au réfrigérateur customisable de Samsung. À la différence que ce dernier est non seulement personnalisable au niveau de la couleur de l’habillage, mais également sur le nombre de modules : 2, 3, 4, 6… Samsung tente donc ici de décliner le concept.

Comment cela se passe-t-il ? En commandant dans la boutique en ligne officielle de Samsung, vous pouvez créer une montre ou un smartphone qui correspond à vos goûts en termes de coloris. Sur le Galaxy Z Flip 3, vous pouvez changer la couleur du verre minéral sur les deux parties du dos. Samsubng annonce 49 combinaisons possibles. Et il est évident que d’autres arriveront prochainement. Pour le Z Flip 3, chaque exemplaire est assemblé à la demande.

Un service de personnalisation d'ores et déjà disponible

Quant à la Galaxy Watch 4, vous pouvez changer la couleur du boitier et, bien évidemment, le bracelet, pour un très grand nombre de variations. À titre de comparaison, l’Apple Watch Series 6 et SE n’offraient que 3 variations. Heureusement, cette année, Apple a décidé de porter à 10 coloris possibles. Samsung répond donc ici à la décision de la firme de Cupertino.

Le service est disponible dès aujourd’hui, même en France. Et Samsung annonce qu’il sera bientôt possible d’acheter des coques supplémentaires pour le Z Flip 3 afin de moduler les couleurs du smartphone. Voilà qui pose quelques questions concernant la durabilité et l’étanchéité du smartphone pliant. À moins que ces éléments viennent s’ajouter au-dessus de la coque en verre, si bien que le mobile deviendra plus gros…