Samsung veut vous offrir plus de transparence sur les retouches IA dans sa Galerie

Après avoir mis l’accent sur les outils basés sur l’intelligence artificielle dans son application Galerie, Samsung déploie désormais une nouvelle fonctionnalité permettant de faciliter l’identification des modifications IA apportées aux images.

Utiliser l’intelligence artificielle pour modifier ou générer des images est aujourd’hui à la portée de tous, en quelques clics seulement. Mais l’évolution exponentielle des IA génératives est telle, qu’il devient parfois difficile de déterminer si la « photo » est d’origine humaine ou artificielle. Au-delà des questions éthiques, cette progression de la technologie ouvre également la voie à une sophistication plus poussée des arnaques et rend la détection des deepfakes compliquées.

C’est pourquoi Samsung introduit dans son application native Galerie une nouvelle fonctionnalité permettant d’identifier simplement les modifications apportées aux images par l’IA.

Samsung intègre à sa Galerie une fonctionnalité pour simplifier l’identification des retouches IA

Baptisée Content Credentials (certificats de contenu), cette fonctionnalité détaille toutes les retouches réalisées avec les outils d’édition basés sur l’IA de l’application Galerie (Assistance Photo, Effaceur d’objets…). Le but ? Faciliter l’identification des modifications IA pour garantir plus de transparence sur l’authenticité des images.

Les Content Credentials ont déjà été implémentés dans les smartphones de la série Galaxy S25 et, d’après nos confrères de SamMobile, la fonctionnalité est en cours de déploiement sur tous les mobiles et tablettes Samsung tournant sous Android 15 et One UI 7. Elle est aussi disponible avec la version 15.6.04.2 de l’application Galerie.

Cette fonctionnalité prend la forme d’un nouveau bouton – qui est en fait le logo de Content Credentials. Il apparaît quand vous éditez une image avec l’un des outils IA de la Galerie. Appuyez dessus fait apparaître un résumé qui comporte : le nom de l’appareil utilisé pour les modifications, la date, l’heure et les outils IA avec lesquels elles ont été effectuées et avec quels outils IA. Ces détails sont directement intégrés dans les métadonnées de l’image, rendant leur falsification davantage compliquée. Les Content Credentials contribuent ainsi à assurer la traçabilité et la provenance des images.

Ce dispositif vient compléter le filigrane mis en place par Samsung, qui s’appose automatiquement sur les images générées par son IA, Galaxy AI – et qui pouvait être effacé simplement. La marque sud-coréenne n’est pas pionnière dans le domaine. C’est ce standard qu’utilisent déjà Adobe et Microsoft afin de garantir une meilleure transparence sur la provenance des images, tandis que Google propose un système invisible à l’œil nu qui résisterait même à la modification des métadonnées.