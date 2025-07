La prochaine mise à jour de Samsung One UI 8 va révolutionner le son de vos vidéos grâce à cette nouvelle fonction

Samsung prépare la mise à jour One UI 8 pour sa surcouche Android. Une nouvelle fonctionnalité audio devrait débarquer sur ses futurs smartphones pliables. Un outil qui promet d’éliminer les bruits gênants en temps réel.

Depuis plusieurs années, Samsung cherche à se démarquer grâce à des fonctionnalités logicielles innovantes. Au-delà des améliorations matérielles, la marque mise beaucoup sur l’intelligence artificielle intégrée directement dans les appareils. Les utilisateurs attendent désormais plus que des performances brutes : ils veulent des outils concrets qui améliorent leur quotidien. Les nouvelles surcouches logicielles, comme One UI, jouent un rôle central dans cette stratégie.

Avec One UI 8, Samsung devrait franchir une nouvelle étape, notamment sur le traitement audio. Selon une fuite partagée par le leaker Ice Universe, la fonctionnalité Audio Eraser va être grandement améliorée. Présentée initialement sur la série Galaxy S25, cette fonction permettait déjà de supprimer les sons parasites lors de l’édition de vidéos. Désormais, elle devrait pouvoir agir en temps réel, directement pendant la lecture d’une vidéo, sans passer par un mode montage. Cette évolution montre que Samsung continue de renforcer ses outils basés sur l’IA pour rendre ses appareils toujours plus attractifs.

Audio Eraser s’améliore et nettoie le son des vidéos en direct sur One UI 8

Cette nouveauté devrait faire ses débuts sur les prochains Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7, dont nous connaissons déjà presque tous les secrets. Ces modèles pliables, attendus prochainement, seraient les premiers à intégrer directement One UI 8 basé sur Android 16. Le fonctionnement en direct d’Audio Eraser permettrait aux utilisateurs d’éliminer les bruits indésirables sans effort, simplement en activant l’option pendant la lecture. Pour ceux qui filment souvent en extérieur ou dans des environnements bruyants, cette amélioration pourrait changer la manière de consommer et partager leurs vidéos. La démonstration en vidéo, publiée par Ice Universe, montre un résultat bluffant.

Samsung n’a pas encore confirmé officiellement l’arrivée de cette fonction. Toutefois, cette fuite s’inscrit dans la stratégie actuelle du constructeur, qui mise de plus en plus sur des outils d’IA capables de fonctionner directement sur l’appareil, sans passer par le cloud. Si la fonction Audio Eraser est aussi efficace que promis, elle pourrait devenir un argument de poids pour convaincre ceux qui hésitent encore à adopter un modèle de la marque, notamment parmi les utilisateurs friands de contenu vidéo.