Ce constructeur pourrait dévoiler cette année un SSD 200 To, c’est un record absolu

Nimbus Data s’apprête à pulvériser son propre record du monde du plus gros SSD, Actuellement détenu par le ExaDrive DC et sa capacité de stockage de 100 Go. Le constructeur révèle en effet à TechRadar que son successeur pourrait être dévoilé dès cette année, teasant au passage un SSD de 200 Go. Celui-ci n’a pas donné plus d’informations concernant sa fiche technique ou encore son prix.



En mars 2018, Nimbus Data dévoilait son Exadrive DC, un SSD colossal de 100 Go. À l’époque et jusqu’à aujourd’hui, ce dernier a décroché le record du monde de la capacité de stockage. À titre de comparaison, le SSD le plus généreux en stockage actuellement en production est le Seagate Exos de 20 To, par ailleurs accompagné du Seagate IronWolf lui aussi de 20 To. 4 ans après l’exploit, il est donc de placer la barre encore plus haut.

En effet, cela fait désormais quelques années que Nimbus Data prépare la relève. Mais la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sur la disponibilité des matières premières ont, comme on le sait, fortement ralenti le projet. Mais cette fois, c’est la bonne. « Nous travaillons sur un successeur du SSD de 100 To qui offrira encore plus de capacité, de performance et d’efficacité énergétique que le révolutionnaire 100 To », révèle Thomas Isakovich, PDG de Nimbus Data à nos confrères de TechRadar.

Un SSD de 200 Go sortira d’ici la fin de l’année

Forcément, la question de la capacité de stockage est sur toutes les lèvres. Sur ce point, on peut dire que Nimbus Data n’a pas fait les choses à moitié — c’est même, à vrai dire, tout à fait le contraire. Ainsi, le successeur de l’Exadrive DC proposera pas moins de 200 Go de stockage. De quoi largement y stocker toutes ses photos de famille. Thomas Isakovich précise en outre qu’il devrait être présenté officiellement d’ici la fin de l’année.

En revanche, le PDG reste avare en informations concernant la fiche technique du SSD, ainsi que pour son prix. Pour rappel, l’Exadrive DC coûte la bagatelle de 40 000 dollars. On imagine donc que Nimbus Data pourrait peu ou prou doubler ce tarif pour son successeur. Si ce dernier annule vos plans d’acquérir le SSD, sachez que ce dernier n’est de toute manière pas destiné au grand public, mais plutôt aux datacenters qui pourraient alors remplacer d’un coup plusieurs de leur SSD par un modèle unique.

