Le disque dur n’est pas encore mort, Western Digital annonce atteindre les 28 To de stockage

Alors que l’on annonce la fin du disque dur depuis des années, Western Digital n’a pas encore dit son dernier mot. L’un des leaders du marché vient d’annoncer l’arrivée d’un nouveau HDD battant tous les records de stockage, avec 28 To d’espace disponible. Bien entendu, ce dernier sera avant tout aux professionnels, notamment les centres de données.

Avec la folle montée en puissance des SSD ces dernières années, bien aidée par la baisse des prix, il n’est pas rare de voir annoncer la mort du bon vieux disque dur. Nous-mêmes, à plusieurs reprises, avons évoqué la fin d’une ère pour l’informatique, remplacée par celle d’un stockage bien plus rapide et moins imposant. Mais c’est sans compter sur les constructeurs qui continuent d’innover dans le domaine.

Après son disque dur imposant de 26 To lancé l’année dernière, Western Digital revient à la charge en battant un nouveau record. Son prochain modèle proposera en effet pas moins de 28 To d’espace de stockage, du jamais vu dans le domaine. Pour ce faire, l’entreprise a utilisé ses processus de fabrication de prédilection, à savoir l’enregistrement magnétique perpendiculaire (PMR) et l’enregistrement magnétique chevauchant (SMR).

Le HDD de 28 To sera-t-il suffisant pour sauver le disque dur ?

Pour autant, on peut se questionner sur la réelle avancée technique de ce disque dur. En effet, il suffit de mettre en perspective sa capacité de stockage avec d’autres chiffres pour déchanter quelque peu. Son rival Seagate, notamment, a d’ores et déjà présenté des disques durs 32 To qui devraient bientôt arriver, obtenus grâce à une autre technique de fabrication, le HAMR. Le constructeur prévoit de passer la barre de 50 To d’ici 2025.

Et nous sommes là cantonnés au domaine des HDD. L’année dernière, l’entreprise Nimbus Data a annoncé le lancement d’un SSD monstre de 200 To, de quoi rendre l’annonce de Western Digital légèrement obsolète. D’autant que toutes ces solutions de stockage sont avant tout destinées aux professionnels, en grande majorité des centres de données qui ont d’énormes besoins en stockage. Le disque dur n’est pas encore mort donc… mais bientôt.

