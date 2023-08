Cet hybride tablette et PC sous Windows 11 avec écran tactile intégré va-t-il relancer la mode des PDA ?

Gloture, une boutique d’e-commerce japonaise spécialisée dans les gadgets électroniques vient de mettre en ligne un nouveau produit qui devrait faire vibrer la corde nostalgique des amateurs d’informatique.

Le NanoPC est un appareil hybride qui, de par sa forme, ressemble autant à un PDA, le précurseur des smartphones, qu’à une (grosse) tablette. Cela tombe bien, c’est tout cela à la fois, et même un peu plus. Le NanoPC est un mini PC équipé d’un écran de 5,5 pouces dans un boîtier compact de 142 x 17,76 x 91,2 mm. Il occupe donc moins de surface qu’un iPhone 13, bien qu’il soit plus épais que le smartphone d’Apple.

Ce micro-ordinateur se veut très polyvalent, malgré son encombrement minimal. Il fonctionne en effet sous Windows 11 Pro. Ce sont donc les entreprises et les utilisateurs exigeants de la qualité de son produit que Gloture souhaite séduire avec ce produit.

Le NanoPC de Gloture est un micro-ordinateur à écran tactile sous Windows 11 Pro

Avec son processeur Celeron J4125 4 cœurs cadencé à 2,70 GHz, le NanoPC n’est clairement pas un foudre de guerre, et les gamers souhaitant se créer une configuration transportable et puissante passeront rapidement leur chemin. Le CPU Intel date en effet de 2020, et ses performances sont incomparables avec des références plus récentes telles que le Intel Core i9-14900K, par exemple. Le reste de la fiche est un peu à l’avenant. Il est doté de 8 Go de RAM LPDDR4, avec un stockage de 128 Go eMMC. L’écran de 5,5 pouces pour une définition de 1280 x 720 pixels est multi-touch. On notera que cet hybride de tablette/PC/PDA n’est pas équipé d’une webcam.

Ce qu'il n'offre pas en termes de puissance, le NanoPC le compense largement par sa grande variété de ports : 2 prises Mini HDMI 2.0, 4 ports USB 3.0, Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, emplacement pour carte microSD, prise audio 3,5 mm, etc. Ajoutons un port USB Type-C qui sert également d’alimentation, et qui permettra d’afficher Windows 11 sur trois écrans en simultané, une configuration qui pourrait affecter les performances du système, cela dit. Dans une configuration nomade, le NanoPC pourra tfonctionner loin d’une prise électrique, avec sa batterie d’une capacité de 2 500 mAh. Il est vendu sur la boutique en ligne de Gloture à un tarif avoisinant les 540 €.