Samsung ajoute le support des RCS, le successeur du SMS, dans ses smartphones

Samsung est en train de déployer une mise à jour qui implante par défaut le RCS (Rich Communication Service) sur la messagerie de ses téléphones. Cette nouvelle norme, qui remplace le SMS, apporte bien des avantages. Elle n’était pour l’instant réservée qu’à une toute petite partie des utilisateurs.

Samsung est en train de déployer une mise à jour très intéressante qui devrait changer la vie de nombreux utilisateurs. En effet, la norme RCS, qui est amenée à remplacer le SMS, est désormais appliquée sur la messagerie propriétaire de Samsung.

Ainsi, si vous utilisez l’application Messages de Samsung (et non celle de Google), un petit pop-up s’affichera lorsque vous l’ouvrirez. Il vous informera que l’application propose des communications de plus grande qualité et il vous suffira d’accepter. Pour le moment, seule une toute petite partie des utilisateurs est concernée, mais la mise à jour devrait se diffuser progressivement.

Avant cela, il fallait souscrire chez un opérateur compatible pour utiliser le RCS sur les smartphones Samsung. Désormais, tout le monde est concerné, puisque la chose passe par Google. Les autres constructeurs devraient également passer tous progressivement à cette nouvelle norme dans les prochains mois ou les prochaines années.

Le RCS apporte de gros avantages par rapport au SMS

Le RCS, pour Rich Communication System, apporte d’énormes avantages par rapport au SMS classique, de plus en plus délaissé. La principale différence, c’est qu’il s’appuie sur la data au lieu du réseau cellulaire. Cela signifie que vous pourrez envoyer des messages même sans réseau si vous avez une connexion Wifi.

Son utilisation se rapproche de ce qu’on peut voir dans des applications telles WhatsApp. Il est en effet possible d’envoyer des images, des Gifs, voire même des vidéos. Il est également possible de réagir aux messages envoyé et de voir si celui-ci a été lu ou non et à quelle heure. Bref, une utilisation beaucoup plus souple et fluide que le SMS vieillissant.

Les utilisateurs de Samsung pourront donc en profiter pleinement via la messagerie constructeur, à condition qu’ils aient bien entendu reçu la mise à jour dédiée.