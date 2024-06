Honor pourrait devenir la première marque à lancer un smartphone pliable avec connexion satellite en France

Le Honor Magic V3, successeur du Magic V2, a récemment obtenu la certification 3C en Chine. Avec une prise en charge de la recharge rapide et de la connectivité satellite, il pourrait être lancé dès le mois prochain.

Alors qu'en France, les Honor 200 et 200 Pro viennent d'arriver avec des caractéristiques impressionnantes et un mode portrait amélioré grâce à leur association avec le studio Harcourt, la société continue d'innover sur le marché des smartphones pliables. Après le lancement du Honor Magic V Flip, Honor prépare maintenant le lancement du Magic V3.

Un smartphone Honor, portant le numéro de modèle FCP-AN10, a été repéré sur le site de certification 3C en Chine. Il pourrait s'agir du Honor Magic V3. Elle y révèle que l'appareil supporte une charge rapide de 66W, avec des chargeurs modèles HN-110600C00 et HW-110600C02 utilisés pour les tests et supporte des puissances de sortie de 10W (5V/2A), 40W (19V/4A) et 66W (11V/6A). En outre, ce smartphone dispose de la connectivité par satellite, une fonctionnalité de plus en plus recherchée.

Le Honor Magic V3, dont le lancement est prévu en juillet en Chine et la France ensuite, se positionne comme un successeur direct du Magic V2. Ce dernier est reconnu pour être le smartphone pliable le plus fin avec une épaisseur de 4,7 mm une fois déplié. De plus, il offre des caractéristiques impressionnantes telles qu'un écran OLED pliable de 7,92 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz avec une grande luminosité et un support pour stylet. Le Magic V3 devrait suivre cette voie en offrant des fonctionnalités améliorées et un fonctionnement optimisé.

La certification 3C mentionne également un autre modèle, le FLC-AN00, qui pourrait être la version standard du Magic V3, tandis que le FCP-AN10 pourrait être la variante avec communication satellite. Cette technologie permettrait aux utilisateurs de rester connectés ou de joindre les secours, même dans les zones à faible couverture réseau. Cependant, il reste à voir si cette fonctionnalité prendra en charge les SMS ou les appels via satellite. En attendant les détails officiels, on imagine que Honor cherche à suivre Huawei, qui a déjà lancé des téléphones pliables en Chine avec connectivité satellite comme le Pocket 2.