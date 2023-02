Galaxy Watch : Samsung pourrait bientôt intégrer un vidéoprojecteur dans ses montres connectées

Un intéressant brevet déposé récemment par Samsung vient de faire surface. Celui-ci présente une Galaxy Watch équipée d’un projecteur, capable de diffuser l’écran de la montre connectée sur le poignet de l’utilisateur. Pratique pour afficher des informations sur un espace plus grand.

Pour beaucoup, les montres connectées facilitent la vie en donnant accès à toute une ribambelle d’informations directement sur son poignet. De la même manière que le smartphone a permis d’effectuer les mêmes tâches qu’un ordinateur tout en se rangeant dans la poche, la montre connectée remplace le smartphone d’un simplement mouvement de bras. Mais cette praticité a un prix : celui de la taille de l’écran. Difficile d’afficher certaines informations, au risque de se retrouver avec un poids lourd sur le poignet.

Samsung pourrait bien avoir trouvé une solution pour allier le meilleur des mondes. En effet, un brevet repéré par nos confrères de GS Marena montre une Galaxy Watch équipée d’un système de vidéoprojection. Attention toutefois, il n’est pas question de se rendre sur Netflix depuis sa montre connectée pour projeter le film sur son mur. À la place, la firme coréenne a imaginé une montre capable de diffuser le contenu de son écran directement sur le poignet de son utilisateur.

Samsung songe à intégrer un vidéoprojecteur à ses Galaxy Watch

Sur l’image, on remarque ainsi que l’écran de la montre est dupliqué sur le poignet de l’utilisateur. En outre, Samsung décrit d’autres fonctionnalités pour ce projecteur, notamment la possibilité de diffuser un contenu différent de celui affiché sur l’écran, ou encore du contenu vidéo, provenant potentiellement d’une plateforme de streaming. En revanche, la technologie se contenterait pour le moment de projet sur le poignet du propriétaire.

À première vue, cette technologie permettrait donc de résoudre en partie le problème de la taille de l’écran en permettant à l’utilisateur de visualiser du contenu sur un espace plus conséquent, tout en maintenant la taille des Galaxy Watch à un niveau raisonnable. Ceci étant dit, rappelons comme d’habitude qu’il ne s’agit pour l’instant que d’un brevet et que rien n’indique encore que Samsung prévoit bel et bien d’intégrer cette technologie à ses prochains modèles de montres connectées.