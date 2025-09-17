Samsung va afficher des publicités à un endroit improbable mais immanquable, on est ravi

Le géant sud-coréen Samsung diffusera des publicités sur toute une gamme d'appareils à laquelle on ne s'attendait pas forcément. Par contre on s'en serait clairement passé.

Vous aimez les publicités vous ? À l'époque où la télévision était l'appareil devant lequel on passait le plus de temps, il faut bien avouer que les créateurs de réclames faisaient preuve d'originalité. Certains campagnes sont restées dans les mémoires, grâce à leur humour où au personnage récurrent qu'elles ont mis en place. Aujourd'hui, où à peu près n'importe quel appareil est doté d'un écran, c'est beaucoup moins vrai. Une image fixe, un QR code qui permet d'en savoir plus, quelques mots qui ne sont même pas un slogan et c'est tout.

C'est bien simple, la publicité est omniprésente. Dans les applications mobiles, quand on met un film ou une série en pause sur un service de streaming… Il y a même des pubs sur l'écran de verrouillage de certains smartphones Android. Mais ne croyez pas en avoir terminé : les entreprises n'ont pas encore exploité les moindres recoins possibles pour tenter de vous vendre quelque chose. Preuve en est cette mise à jour de toute une gamme d'appareils Samsung.

Voici où Samsung va afficher des publicités désormais

Un internaute a découvert la mauvaise surprise en se rendant dans sa cuisine : Samsung va diffuser des publicités sur les écrans de ses réfrigérateurs connectés. Sur le réseau social Reddit, il poste une photo des notes de mise à jour du logiciel intégré à l'appareil. Le doute n'est pas permis. “Pour améliorer notre service et offrir des contenus supplémentaires aux utilisateurs, des publicités seront diffusées sur [l'écran] pour les thèmes Météo, Couleur et Tableau Quotidien“.

Il est précisé que les thèmes “Art” et “Galerie” ne sont pas concernés. La personne qui a fait part de l'information ne mentionne pas son modèle de réfrigérateur, aussi il est pour l'instant impossible d'établir une liste de ceux qui recevront cette mise à jour désagréable. Il n'y a pas non plus d'exemples de publicités affichées, mais on peut déjà parier que quelle que soit leur forme, on aurait très bien fait sans.