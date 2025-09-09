Google Home permet enfin de contrôler toute votre maison depuis l’application web, pratique !

La version web de Google Home a longtemps été très en deçà de ses homologues sur mobile et tablettes. Mais il semblerait que la firme de Mountain View se soit enfin décidé à l'améliorer. Depuis quelques jours, des utilisateurs ont aperçu de nouvelles sections bien pratiques apparaître sur leur interface web.

Pouvoir contrôler les appareils connectés de sa maison d'un simple clic, c'est quand même bien pratique. Le plus souvent, on préfère utiliser son smartphone, généralement à portée de main. Mais que se passe-t-il si l'on a laissé ce dernier à charger dans une autre pièce ? Pas le choix, il faut se rabattre sur la version web de Google Home. Et là, c'est le drame. Depuis son déploiement, cette dernière est pour le moins incomplète, pour ne pas dire quasiment inutile.

Jusqu'à maintenant, l'application web de Google Home se contentait de contrôler ses caméras à distance et de configurer de nouvelles automatisations, un pan du service que Google n'a de cesse d'améliorer. Mais c'est à peu près tout. Pas de contrôle de la lumière, du son, de la température, ou de tout autre appareil pourtant compatible avec la plateforme. Il fallait donc se lever du canapé. Mais ça, c'était avant.

La version web de Google Home sert enfin à quelque chose

Depuis quelques jours, certains utilisateurs ont vu apparaître un nouvel onglet sur l'interface web de Google Home. Baptisé “Appareils”, celle-ci a en réalité déjà été teasée par Google en juin dernier, et fait précisément ce qu'on attend d'elle : regrouper l'ensemble des appareils connectés et compatible de sa maisonnée. En l'occurrence, ces derniers sont rangés par pièces, elles-mêmes organisées par ordre alphabétique.

Sur le même sujet – L’application Google Home gagne une fonction évidente qui change tout

À gauche, l'ensemble des pièces sont listées, permettant ainsi de passer rapidement de l'une à l'autre, et donc, aux appareils qu'elles contiennent. D'ailleurs, ces derniers sont exactement les mêmes que l'on peut trouver sur smartphone. Il est notamment possible de contrôler la luminosité des lampes (mais pas la couleur), d'augmenter ou baisser la température du chauffage, ou encore verrouiller sa serrure connectée. Seul bémol, les appareils médias sont encore inutilisables à l'heure actuelle.

Source : 9to5Google