6G : voici les plans d’Orange pour le futur de la connectivité mobile

Orange se prépare pour la révolution de la 6G et souhaite revisiter l'approche traditionnelle des réseaux mobiles. Voici comment la nouvelle ère de connectivité ultra-rapide et de technologies avancées se profile.

La technologie mobile est sur le point de faire un bond en avant avec l'arrivée de la 6G, prévue pour 2030. Elle promet des vitesses de connexion qui surpassent largement celles de la 5G actuelle. Cette future génération pourrait atteindre des débits jusqu'à 500 fois plus rapides, elle pourrait même rendre obsolète l'usage de la fibre pour les connexions domestiques. Une récente démonstration a démontré le potentiel monumental de cette technologie au au Japon avec un prototype qui a pu atteindre des vitesses de 100 gigabits par seconde.

Parallèlement à ces développements technologiques, Orange explique dans son dernier white paper, “Évolution des technologies de réseaux mobiles à l'horizon 2030 et au-delà”, la nécessité de revoir la façon dont les générations de réseaux sont traditionnellement perçues et commercialisées. L'opérateur français, qui a longtemps joué un rôle clé dans l'évolution des communications mobiles, suggère de mettre fin au paradigme des “G” qui, selon lui, ne reflète plus les avancées entre les générations de réseau comme cela était le cas auparavant.

Sur le même sujet – 6G : des scientifiques ont découvert comment booster le débit des smartphones en ville, une révolution est en marche

Orange veut mettre fin au paradigme des “G”

Au-delà des améliorations impressionnantes en termes de vitesse, la 6G est envisagée comme un moteur de progrès importants dans plusieurs domaines de la technologie. Les applications envisagées vont des véhicules autonomes, qui nécessitent une connectivité constante et immédiate, à la télémédecine, où les diagnostics et les interventions pourraient être réalisés en temps réel, révolutionnant par la même occasion le secteur de la santé.

Orange joue un rôle actif dans la définition des normes de la 6G en participant à des discussions et des groupes de travail avec des organismes de régulation et d'autres entreprises du secteur. L'opérateur contribue ainsi à établir les normes et spécifications techniques qui vont façonner son développement.

Ces spécifications incluent les fréquences d'émission, les normes de sécurité, et les capacités de transmission pour assurer que la technologie sera bien adaptée aux besoins futurs des utilisateurs et des industries. Cette démarche permet à Orange de préparer le terrain pour une intégration efficace de la 6G, en tenant compte des exigences de connectivité avancée et de performance accrue nécessaires pour les nouvelles applications comme les villes intelligentes et la réalité augmentée.