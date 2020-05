The Terrace : Samsung lance une Smart TV AirPlay 2 étanche pour regarder Netflix sous la pluie

Samsung annonce aux Etats-Unis une nouvelle télévision QLED 4K appelée Terrace. Destinée à un usage outdoor (jardin, terrasse ou balcon), elle est résistante à l’eau et est certifiée IP55. Déclinée en trois tailles, de 55 à 75 pouces, elle est en précommande outre-Atlantique à partir de 5000 dollars.

Après le salon, la chambre et la cuisine (voire même les toilettes ou la salle de bain), vous auriez peut-être envie d’une télévision dans votre espace privatif extérieur ? Dans le jardin, à côté du barbecue. Sur votre terrasse ou votre balcon, face à une vue imprenable. En clair, là où vous pourriez avoir besoin de profiter d’une série sur Netflix en profitant d’une brise légère nocturne (et la mélodie des cigales en bruit de fond).

Si vous avez effectivement ce besoin et que vous avez quelques milliers d’euros inutilisés sur votre compte bancaire, Samsung a une réponse. Elle s’appelle « The Terrace ». Il s’agit d’une télévision avec barre de son assortie. Leur principale caractéristique : leur résistance à l’eau. En effet, ces deux appareils électroniques sont certifiés IP55. Cela veut dire que la poussière et qu’ils n’ont pas peur d’une petite douche pluviale (ni de la rosée matinale ou de l’arrosage automatique). Retrouvez ici la définition exacte des certifications IP, dont l’IP55. Notez également le filtre anti-reflet appliqué sur l’écran pour une utilisation outdoor et la certification IP56 (soit une étanchéité légèrement meilleure) pour la télécommande.

Dalle QLED 4K HDR de 55 à 75 pouces

Outre cette particularité ergonomique, The Terrace est un téléviseur connecté qui reprend la complétude fonctionnelle de tous les autres produits audiovisuels de la marque. Vous retrouvez d’abord une dalle QLED 4K HDR dont la taille se décline en 55 pouces, 65 pouces ou 75 pouces. La luminosité annoncée est de 2000 nits. Vous retrouvez aussi Tizen, le système d’exploitation qui anime tous les téléviseurs connectés de la firme, ainsi que toutes les applications de la plate-forme : les services de streaming, les assistants vocaux (Assistant, Bixby et Alexa) et la connectivité sans fil AirPlay 2.

The Terrace est d’ores et déjà en précommande outre-Atlantique (Etats-Unis et Canada). La télévision arrivera ensuite en Allemagne, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Elle pourrait même arriver jusqu’en France (l’Allemagne, ce n’est pas bien loin). Le prix atteint 5000 dollars américains pour la version 65 pouces sans la barre de son et 6500 dollars pour la version 75 pouces. Rajoutez 1200 dollars pour la barre de son.