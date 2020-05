Realme dévoile un téléviseur Android TV à moins de 160 € et sa première smartwatch

Realme a présenté sa première smartwatch ainsi qu’un téléviseur Android TV. Le constructeur chinois, qui ne fait plus uniquement dans les smartphones, vise le marché Indien avec ces deux produits qu’il va vendre à des prix très abordables.

Realme ne fait plus que dans les smartphones. Le constructeur a en effet présenté deux nouveaux produits : une smartwatch, nommée Realme Watch, ainsi qu’un téléviseur appelé Realme Smart TV. Ces deux produits sont destinés au marché Indien et pour espérer séduire le consommateur, la firme mise sur des tarifs très avantageux.

La Realme Watch est une montre connectée dotée d’un écran carré de 1,4″ d’une définition de 320 x 320 pixels. Ce produit, qui ne tourne pas sous Android, promet jusqu’à 9 jours d’autonomie. Il peut se connecter à un smartphone pour prendre des appels, changer la musique en cours ou encore lire ses messages, et propose également un aspect fitness comme un capteur cardiaque. Côté lifestyle oblige, il est possible de changer la couleur du bracelet. Le plus intéressant reste son prix, puisque la montre sera vendue en Inde le 5 juin à un prix fixé à 3 999 roupies, soit 48 euros.

160 euros pour un téléviseur sous Android TV

L’autre nouveauté du constructeur, c’est la Realme Smart TV. Il s’agit là d’un téléviseur connecté qui fonctionne avec Android TV. Il sera vendu en deux modèles. Le modèle 32 pouces ne propose qu’une dalle en 720p, tandis que celle du 43 pouces sera en 1080p (avec HDR10, selon Realme). Deux produits là encore vendus à des prix très intéressants.

Les deux téléviseurs seront vendus en Inde le 2 juin prochain. Le modèle de 32 pouces sera commercialisé à 12 999 roupies, soit un peu moins de 160 euros. Le modèle de 43 pouces coûtera lui 21 999 roupies, soit l’équivalent de 265 euros.

Realme mise beaucoup sur le marché Indien pour grandir et compte bien continuer cette lancée avec de nouveaux produits plus uniquement le marché de la mobilité. Nous l’avons vu avec les Buds Air, des écouteurs inspirés des AirPods d’Apple et vendus 50 euros.