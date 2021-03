Samsung lancerait un smartphone pliable qui se plie en trois d’ici fin 2021

Samsung annoncerait un smartphone pliable dont l'écran se plie en trois d'ici la fin de l'année. Toujours en cours de développement, ce smartphone serait équipé de deux charnières. Dans les années à venir, le géant de Séoul va tout miser sur son catalogue de téléphones pliables, au détriment de certaines gammes phares, dont les Note.

Un nouveau rapport de Nikkei prophétise l'arrivée d'un smartphone pliable Samsung optant pour un nouveau design. Contrairement aux précédentes productions de la marque sud-coréenne, dont le Galaxy Z Fold 2 et le Galaxy Z Flip, ce futur téléphone serait construit autour d'un écran qui se plie en trois parties. De facto, la dalle serait scindée par la présence de deux charnières.

“La conception du smartphone est pensée de manière à ce que le rapport hauteur / largeur de l'écran déplié soit conforme au rapport ratio 16: 9 ou 18: 9, de sorte que plus de jeux vidéo et d'autres applications pourraient fonctionner plus facilement avec de meilleures résolutions” explique une source proche de l'industrie à Nikkei. Par le passé, Samsung a déjà déposé plusieurs brevets d'un smartphone qui se plie en trois, que ce soit vers l'intérieur ou l'extérieur.

Samsung mise tout sur le smartphone pliable

D'après les sources interrogées par Nikkei, Samsung est bien décidé à enrichir son catalogue de smartphones pliables avec plusieurs nouveaux modèles tous les ans. L'accent mis sur le pliable va inévitablement précipiter la fin de certaines gammes phares du constructeur. Comme prévu, la gamme des Galaxy Note arrivera ainsi prochainement à son terme. Cette année, Samsung ne lancera d'ailleurs pas de Note 21.

“La suspension de la série Note a été à peu près décidée l'année dernière. L'entreprise veut parier davantage sur des téléphones pliables qui ont des prix beaucoup plus élevés avec des conceptions distinctives” détaille une source proche du dossier. Une autre source ajoute : “l'entreprise envisage d'utiliser les téléphones pliables comme facteur de différenciation clé” entre ses différentes offres. Grâce à son offre enrichie, Samsung espère écouler 10 millions de smartphones pliables tous les ans dans le monde.

