Samsung se moque d’Apple et de son iPhone 14, la tradition est respectée

L’iPhone 14 a été annoncé par Apple et comme d’habitude, Samsung s’en moque sans vergogne. Cette année, la marque coréenne s’est gaussée particulièrement sur le manque d’innovation de son concurrent, notamment en ce qui concerne les écrans pliables.

Chaque année, c’est la même chanson. Apple présente ses nouveaux iPhone et Samsung en profite pour s’en moquer. En 2022, le constructeur Corréen a été particulièrement actif, même si la moquerie est restée « sage ».

Avant même la conférence dédiée aux iPhone 14, Samsung se moquait déjà des téléphones, mais quand la keynote a démarré, le constructeur s’en est donné à cœur joie.

Apple moqué par Samsung, une tradition qui perdure

Si Samsung se moque d’Apple, ce n’est pas par esprit de taquinerie. C’est avant tout pour vendre ses produits, persuader l’utilisateur qu’ils sont meilleurs. Cette année, la firme de Séoul s’est particulièrement concentrée sur un aspect : les écrans pliables. Vers la fin de la conférence de la conférence, le compte Twitter américain de la marque a lâché un petit tweet mesquin : « Prévenez-nous quand il se plie ». On sait qu’Apple n’est pas encore très chaud à se lancer dans les smartphones à écran pliable. Une aubaine pour Samsung qui est déjà sur le marché depuis 2019.

Let us know it when it folds. 💁‍♀️ — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) September 7, 2022

Mais ça ne s’est pas arrêté là. Pendant la keynote, la société a diffusé une publicité vantant les mérites de son Galaxy Z Flip 4. Le message est clair : Samsung représente le futur, Apple le passé.

Plus encore, certains internautes ont remarqué des attaques plus ciblées. Par exemple, cet habitant de Floride a repéré un panneau publicitaire pour le Galaxy S22 Ultra avec ce message : « Bienvenue au club, Apple. Nous filmons en 8K depuis… » avec un compteur affichant une durée de plus de 2 ans.

Malgré le but clairement mercantile, ces petits pics sont amusants. Toutefois, nous trouvons Samsung un peu sage cette année. On se rappelle par exemple les publicités The Next Big Thing du Galaxy S2 (2011) qui se moquaient ouvertement des consommateurs Apple, ou encore celles qui raillaient l’encoche de l’iPhone X en 2017.

A lire aussi – Test Samsung Galaxy Z Flip 4 : plus puissant, plus endurant et toujours aussi séduisant

Pour rappel, les iPhone 14 apportent peu de nouveautés par rapport aux iPhone 13, mais proposent tout de même quelques améliorations, que ce soit au niveau de la photo ou de l’utilisation de l’encoche sur les modèles Pro.