One UI : Samsung va supprimer toutes les publicités dans ses applications natives

Serait-ce bientôt la fin des publicités au sein des applications natives de Samsung ? La firme semble en tout cas pointer vers cette direction, comme en attestent les dirigeants lors d’une réunion interne. En revanche, on ne sait pas si ce changement aura lieu dans la prochaine mise à jour de One UI ou dans un avenir plus lointain.

Une immense majorité des utilisateurs se mettront d’accord sur le fait que la publicité vient régulièrement gâcher l’expérience sur leur smartphone. Si sa présence est compréhensible au sein d’applications gratuites téléchargées sur un store, elle l’est beaucoup moins dans les applications installées par défaut. Bien sûr, certains smartphones, comme les Realme, justifient leur bas prix par ces dernières, implémentées dans leur surcouche. Mais d’autres constructeurs ont moins de raison d’y avoir recours.

Aussi, Samsung semble avoir entendu les critiques de ses utilisateurs. Le constructeur nous a fait une petite frayeur en 2020 suite à la publication d’un montage photo convaincant, laissant croire que des publicités pourraient apparaître à l’écran sans ouvrir d’application. Fort heureusement, il s’en est abstenu. Mais reste que ses applications natives, comme Weather ou Samsung Pay, sont truffées de messages promotionnels. À en croire la retranscription d’une réunion internet, cela pourrait bientôt changer.

Samsung veut se débarrasser des publicités dans One UI

Comme le rapporte le média coréen Maeil Business News, le chef de la division smartphone TM Roh a fait part de sa volonté aux employés de Samsung de supprimer les publicités dans les applications natives. « Nous avons décidé de supprimer les publicités des applications de base telles que Weather, Samsung Pay et Samsung Themes », aurait-il déclaré.

Reste à savoir si cela aura lieu dès la prochaine mise à jour de One UI ou, au contraire, s’il faudra se montrer patient avant de profiter des applications sans pub. Il est probable que Samsung doive attendre la fin de ses contrats avec les annonceurs avant de retirer les espaces publicitaires.

Sur le même sujet : Xiaomi va permettre de désactiver les publicités sur ses smartphones

On ne sait pas non plus si ce changement concernera tout le monde ou seulement quelques régions du globe. Samsung ne s’est pas encore exprimé sur le sujet, il faudra attendre encore un peu avant d’avoir des informations officielles à ce propos.