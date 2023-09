Samsung proposerait un téléobjectif 200 MP sur smartphone et ça change tout

Samsung indique que la technologie de son capteur photo 200 MP est prête pour être intégrée dans un téléobjectif de smartphone. Une annonce qui pourrait changer pas mal de choses dans le monde de la photographie mobile. On vous explique.

Demandez autour de vous ce que cherchent les gens quand ils envisagent d'acheter un nouveau smartphone. Beaucoup vous répondront qu'il doit “faire de bonne photos”. Cet aspect est devenu si important au fil des années que c'est souvent ce qui fait la différence entre les différents modèles de mobile, plus que la puissance brute ou l'autonomie par exemple. Et pour des clichés de qualité, il faut un capteur performant.

Lire aussi – Samsung : un capteur photo de 440 MP serait en préparation pour 2024

De ce côté, Samsung s'en tire très bien avec son capteur ISOCELL HP 2, qui équipe le Galaxy S23 Ultra. Avec ses 200 Mégapixels, il assure des prises de vue très détaillées. Pour autant, il s'agit du capteur principal de l'appareil, il n'est donc pas utilisé pour chaque photo que vous prenez. Cela pourrait bientôt changer puisque Samsung explique que son capteur 200 MP est prêt pour être intégré aux téléobjectifs des smartphones. Qu'est-ce que ça change ? Plusieurs choses, et en bien.

Le capteur photo 200 MP de Samsung pourrait devenir un téléobjectif, une petite révolution

Quand vous prenez une photo de paysage, c'est en général le téléobjectif qui se met en marche. En revanche, quand vous voulez faire un portrait, le smartphone va très souvent utiliser le capteur principal grand-angle. Comme ce dernier a une focale courte, 24mm en général, il en résulte des traits déformés. Un téléobjectif a une focale plus longue, ce qui atténue fortement cet effet de distorsion. Mais il a aussi une définition très inférieure au capteur principal. 10 MP pour celui du S23 Ultra par exemple. C'est là qu'arriver à 200 MP prend tout son intérêt : les portraits seraient fidèles à la réalité et très détaillés. L'exemple ci-dessous est parlant.

L'autre avantage d'un téléobjectif 200 MP, c'est la capacité de zoomer sans perdre de qualité. En imaginant un tel capteur avec un zoom optique x3 par exemple, cela veut dire que vous pourriez zoomer jusqu'à 12x sans baisse. Samsung veut donc faire du téléobjectif, souvent considéré comme secondaire, un véritable complément du capteur principal. Ainsi armé, notre smartphone deviendrait un concurrent de plus en plus sérieux des appareils dédiés dans la photographie de tous les jours. Plus qu'à attendre les premiers modèles de la sorte.