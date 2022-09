Samsung promet de vendre des smartphones d’occasion récents plutôt que des vieux modèles

Samsung a annoncé que la rubrique “Reconditionné par Samsung” de son site Internet sera bientôt plus fournie en smartphones récents. Cette dernière est effectivement le parent pauvre du site de vente en ligne du géant sud-coréen. Ce ne sont pourtant pas les clients intéressés qui manquent.

Le géant coréen est bien décidé à surfer sur la vague du reconditionné. À l’heure actuelle, si vous cliquez dans la rubrique “Reconditionnés par Samsung”, vous pourrez, si vous êtes rapide ou chanceux, acheter des smartphones parfois sympathiques, mais le plus souvent un peu vieillots et pas très innovant, à l'image du Galaxy Note 20. Le leader mondial du smartphone aurait déclaré qu’il avait bien l’intention de proposer des smartphones plus récents dans son offre de téléphones reconditionnés (“Reconditionnés par Samsung” ou “Certified renewed” dans les pays anglophones).

C’est une bonne nouvelle pour les clients, car tout le monde n’aura pas les moyens de s’offrir le dernier Samsung Galaxy S23 au prix du neuf. Pour ces gens là, les articles reconditionnés sont un bon moyen de posséder un téléphone récent et performant. À l’inverse d’un appareil qu’on achèterait d’occasion sur un site de vente entre particuliers, les appareils reconditionnés par le fabricant (Samsung en l’occurrence) offrent les mêmes garanties que les articles neufs. Ainsi avant d’être proposés à la vente sur le site Internet, les smartphones reconditionnés par Samsung subissent plus de cent points de contrôle. Si un composant est défaillant, il sera remplacé. Mieux encore, les reconditionnés reçoivent une batterie neuve, leur OS est mis à jour avec la version la plus récente, et ils reçoivent un nouvel IMEI. En d’autres termes, ils sont réellement comme neufs.

Samsung vendra des smartphones reconditionnés avec les mêmes garanties que le neuf

Ces appareils jouissent des mêmes garanties qu’un produit neuf, à savoir deux ans de garantie constructeur, et deux ans de mises à jour logicielle assurés. Crise oblige, les ventes de smartphones reconditionnés ne font qu'augmenter. Cela dit, aucune des sociétés vendant des produits reconditionnés ne dispose des mêmes moyens en termes humains et financiers que Samsung. Même les sociétés françaises qui ont pignon sur rue externalisent leurs services. Si ce n’est pas problématique la plupart du temps, les choses se corsent pour l’utilisateur lorsque le produit acheté est défaillant. La procédure de retour et de remboursement peut vite être très fastidieuse.

Samsung dispose non seulement du savoir-faire, mais également de la main-d'œuvre, du stock de composants nécessaires et de la logistique pour intervenir rapidement en cas de besoin. Si l’on ajoute à cela que la compagnie sud-coréenne offre la livraison gratuite en 48 heures et qu’elle propose des facilités de paiement, on peut imaginer qu’on ne verra très bientôt plus beaucoup de modèles de smartphones Samsung récents chez les spécialistes du reconditionnement.