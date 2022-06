Samsung : voici à quoi pourrait ressembler le premier smartphone à écran déroulable

Cela fait des années que Samsung travaille sur des prototypes de smartphone à écran déroulable. On ne compte plus le nombre de brevets déposés par le constructeur concernant cette technologie. Et justement, le brevet d'un smartphone à écran dérourable a été publié en mai 2022. L'occasion de créer quelques concepts 3D grâce aux informations fournies.

En seulement quelques modèles, Samsung s'est imposé sans mal comme le leader incontesté du marché des smartphones pliables. Une position renforcée par les excellentes ventes des Galaxy Z Fold 3 et des Galaxy Z Flip 3, les derniers appareils pliables en date du constructeur sud-coréen.

D'après une étude publiée en août 2021, cette tendance ne devrait pas s'essouffler en 2023 avec une multiplication des ventes par dix si l'on en croit les estimations réalisées par Contrepoint Research. De son côté, de nombreux brevets prouvent que Samsung travaille déjà sur la prochaine innovation majeure de l'industrie, à savoir les smartphones équipés d'un écran déroulable.

Dès le 30 janvier 2021, la firme de Séoul a a d'ailleurs annoncé plancher sur des prototypes de smartphones avec écran déroulable ou coulissant. Samsung n'est pas le seul constructeur à oeuvre sur le sujet, comme en témoignent les tentatives d'Oppo avec le Oppo X 2021 ou encore le prototype de LG baptisé LG Rollable.

Voilà à quoi pourrait ressembler le smartphone à écran déroulable de Samsung

Comme l'expliquent nos confrères du site SamMobile, Samsung a déposé un brevet relatif à un smartphone avec écran déroulable en 2020, et bonne nouvelle ce brevet a finalement été publié en mai 2022. De fait, les données qui y figurent sont accessibles au grand public et à la presse. Pour l'occasion, le site s'est associé à Jermain Smit, créateur de concepts 3D réputés pour son travail (que vous pouvez admirer sur sa chaîne YouTube).

Les concepts 3D façonnés par Jermaine Smit illustre comment l'écran déroulable serait capable de s'étendre pour couvrir l'ensemble du panneau arrière de l'appareil, augmentant ainsi drastiquement la surface de l'écran. On peut comparer cette dalle à une version sous stéroïdes des écrans Edge de Samsung.

L'envergure de l'écran resterait toutefois plus petite que celle offert par un appareil pliable comme le Galaxy Fold 3. Avant de s'emballer, il faut toutefois rappeler que Samsung dépose des milliers de brevets chaque année afin de protéger des centaines et des centaines d'idées. Et elles ne sont pas toute exploitées systématiquement dans des produits commerciaux, loin de là. De fait, rien n'indique que l'éventuel smartphone à écran déroulable de Samsung adopte ce design.