Le Samsung Galaxy Z Fold 4 pourrait avoir une version avec 1 To de stockage

Le Galaxy Z Fold 4 devrait être doté d’une version disposant de 1 To de stockage. De quoi largement compenser l’absence de port microSD et satisfaire ceux qui aiment avoir de la place, beaucoup de place, sur leur smartphone.

Le Galaxy Z Fold 4 sera présenté dans le courant de l’été, probablement au mois d’août. Toutefois, il fuite déjà de partout depuis quelques temps et aujourd’hui, c’est son stockage qui fait parler de lui. Le smartphone pourrait avoir une version avec 1 To de stockage.

C’est le site Sammobile qui le confirme. Samsung prévoit cette version pour les utilisateurs les plus exigeants. On rappelle que le Galaxy Z Fold 3 ne disposait pas de port microSD et ce sera certainement aussi le cas pour le Z Fold 4. 1 To de stockage viendrait donc compenser ce manque.

Le Galaxy Z Fold 4 ne sera pas une révolution dans la gamme

1 To de stockage, c’est largement suffisant, même pour les utilisateurs qui aiment garder des choses sur leur téléphone. Un tel modèle serait logiquement beaucoup plus cher. Sammobile se risque même à donner un prix de 2000 dollars, ce qui serait logique.

La fiche technique du Galaxy Z Fold 4 a déjà fuité et nous savons à quoi nous attendre. Il ne signera pas une révolution par rapport au Z Fold 3, mais apportera des petites choses intéressantes. Nous devrions toujours avoir les deux écrans OLED (7,6 pouces à l’intérieur, 6,2 pouces à l’extérieur) doté d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une batterie de 4400 mAh (charge rapide à 25 Watts). Le Z Fold 4 devrait être équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ainsi que 16 Go de RAM pour l’épauler. Côté stockage, nous devrions avoir le choix entre 256 ou 512 Go de stockage, en plus de la version 1 To.

Si Samsung reste fidèle à sa tradition, une conférence aura lieu au cœur du mois d’août. Le constructeur devrait y dévoiler son Z Fold 4, mais aussi son nouveau modèle de Z Flip. Ne reste donc qu’à attendre deux petits mois avant de voir ces modèles. Le rendez-vous est pris.

Source : SamMobile