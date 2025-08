Vous détestez les trois boutons sur votre smartphone Samsung ? Un grand changement approche

Les gestes de navigation sont partout sur Android… sauf chez Samsung. Mais cela pourrait enfin changer avec une nouvelle option repérée dans une future mise à jour.

Lorsqu’on allume un nouveau smartphone Android, l’une des premières décisions concerne le système de navigation : boutons classiques ou gestes tactiles ? Sur la plupart des marques, cette question est réglée dès la configuration. Mais jusqu’à maintenant, Samsung faisait exception. Le constructeur imposait par défaut les trois boutons, obligeant les utilisateurs à modifier manuellement ce réglage après l’installation initiale. Une étape souvent négligée ou oubliée, surtout par les personnes non averties.

Selon les informations repérées par le site SammyGuru, cela pourrait bientôt changer. Samsung testerait une nouvelle option dans One UI 8.5 permettant de choisir son mode de navigation dès le premier démarrage de l’appareil. Cette nouveauté n’est pas encore active dans les Galaxy Z Fold 7 et Flip 7, sortis avec One UI 8, mais elle pourrait faire son apparition avec le lancement du Galaxy S26 début 2026. Le choix se ferait via un écran dédié pendant la configuration initiale du téléphone, comme c’est déjà le cas chez Google Pixel ou OnePlus.

Samsung testera bientôt une option pour choisir entre les gestes ou les boutons dès la configuration

Si cette nouveauté se confirme, elle marquera un changement attendu depuis longtemps par les utilisateurs Android. Google et d’autres fabricants adoptent depuis plusieurs années la navigation par gestes comme système par défaut. Plus fluide, plus moderne, ce mode permet de libérer de l’espace à l’écran. Mais chez Samsung, il fallait toujours plonger dans les paramètres pour l’activer manuellement. Par exemple, sur un Galaxy S25, il faut se rendre dans Paramètres > Affichage > Barre de navigation pour faire le changement. Beaucoup d’utilisateurs ne le font jamais, par méconnaissance ou par manque de temps.

L’idée n’est pas de supprimer les boutons, mais de laisser le choix à l’utilisateur dès le départ. Ceux qui préfèrent le système classique pourront continuer à l’utiliser, tandis que les adeptes des gestes n’auront plus à reconfigurer leur téléphone. Ce changement pourrait également améliorer l’adoption des gestes sur les modèles grand public. Cette nouveauté montre que Samsung s’aligne peu à peu sur les standards Android modernes, tout en respectant les préférences de chacun.