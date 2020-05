Samsung prépare un capteur photo de 50 MP qui rivalise avec le Sony IMX700 du Huawei P40 Pro

Samsung a un plan pour contrer le désormais célèbre Sony IMX700, le capteur photo principal du Huawei P40 Pro. D’une définition de 50 MP, le nouveau module s’illustrerait par sa taille particulièrement grande . De quoi offrir une impressionnante sensibilité à la lumière, et c’est ce qui fait la particularité de l’IMX700 de Sony.

Les constructeurs repoussent constamment les limites de la définition des capteurs photo sur nos smartphones. Mais la course aux mégapixels est loin d’être le nerf de la guerre. La preuve, le Sony IMX700 de 50 MP s’illustre mieux que le capteur de 108 MP du Xiaomi Mi 10 Pro et du Galaxy S20 Ultra. Le Huawei P40 Pro lui doit en grande partie ses prouesses en photo qui lui permettent de reprendre la couronne des meilleurs photophones du moment.

Samsung prépare déjà sa riposte

À en croire le leaker Ice Univerce qu’on ne présente plus, Samsung développerait en ce moment un capteur photo de 50 MP d’une taille de 1/1,3 pouce. À titre de comparaison, l’ISOCELL Bright HMX de 108 MP dispose d’une taille de 1/1,33 pouce. Plus le second chiffre est petit, plus la taille est grande. La référence actuelle sur ce plan n’est autre que l’IMX700 de Sony avec ses 1/1,28 pouce.

Les capteurs avec des pixels plus grands offrent une meilleure sensibilité à la lumière et donc de meilleures photos dans des conditions de faible luminosité. Nous ne savons pas encore quels smartphones bénéficieront de ce nouveau capteur. Il est peu probable qu’il s’agisse du Galaxy Note 20 qui est annoncé avec le même capteur principal (108 MP) que la série S20.

Le constructeur coréen travaillerait également sur un capteur photo de 150 MP en partenariat avec Xiaomi. Ses caractéristiques précises sont encore inconnues, mais ce nouveau module poussera un peu plus loin la limite de la définition des capteurs photo pour smartphones. Nous avons également entendu parler d’un capteur de 600 MP, lui aussi développé par Samsung. Il serait en ce qui le concerne prévu pour les voitures autonomes, les objets connectés et les drones.

Source : SamMobile