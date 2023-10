Les ventes de smartphones sont au plus bas, le pire automne de ces 10 dernières années

Counter Point Research a publié son nouveau rapport trimestriel sur les ventes mondiales de smartphones. Samsung et Apple sont toujours les marques les plus prisées des consommateurs, mais la concurrence chinoise grignote des parts de marché.

Le dernier rapport de CPR confirme que Samsung reste ancré à sa position de leader des ventes de smartphones au troisième trimestre 2023. Les téléphones de la marque coréenne comptent pour un cinquième des ventes ces trois derniers mois. Ce recul d’un petit point en parts de marché par rapport au 3e trimestre 2022 cache une autre réalité : la demande reste faible et il s’écoule moins d’appareils que l’année dernière. Bien que le volume des ventes internationales de smartphones ait augmenté de 2 % d’un trimestre à l’autre, la comparaison avec les chiffres annuels est édifiante.

« Le volume des ventes internationales de smartphones a baissé de 8 % en glissement annuel au troisième trimestre 2023, le neuvième trimestre consécutif de baisse ». Les appareils les plus populaires au monde actuellement sont donc les Samsung Galaxy A. Selon CPR, si les smartphones pliables coréens ont eu un accueil un peu tiède, les clients ont toutefois apparemment une préférence marquée pour la version clamshell des « foldables » sud-coréens. Le Galaxy Z Flip 5 est loin d'être un flop, il s'en vend deux fois plus que de Fold 5.

Samsung reste le plus gros vendeur mondial de smartphones

Dans ce climat morose, où les ventes globales sont en baisse, tout ne va pas mal pour Apple. La marque à la pomme perd certes un point de parts de marché, à 16 %, mais cela s’explique par « l’effet différé du lancement des nouveaux iPhone 15 », qui laisse espérer une croissance au quatrième trimestre de la plupart des gros marchés, Amérique du Nord, Europe et Corée du Sud, par exemple.

Si Xiaomi, OPPO et Vivo complètent le Top 5, les analystes nous confirment que « ces 3 marques se sont efforcées de renforcer leurs positions sur des marchés clés comme la Chine et l’Inde et en ralentissant leurs initiatives d’expansion sur le marché international ». Les seuls fabricants à enregistrer une croissance positive sont Honor, Huawei et Transsion, qui vendent de gros volumes en Chine, poupe Huawei, et le Moyen-Orient et l’Afrique pour Honor et Transsion/Tecno.