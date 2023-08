Samsung XR : le casque de réalité mixte dévoile sa fiche technique et son prix, mais une refonte serait déjà en préparation

Bien avant sa sortie, découvrez les caractéristiques et le prix supposés du Samsung XR, le casque de réalité mixte qui veut concurrencer le Apple Vision Pro. Si les informations se vérifient, il serait plus abordable que ce dernier.

Les constructeurs de smartphones semblent vouloir se mettre à la réalité mixte, mélangeant réalité virtuelle et augmentée (en “surimpression” sur ce que l'on voit). Dernièrement, Apple a beaucoup fait parler de lui à ce sujet avec son casque Vision Pro, qui ambitionne ni plus ni moins que de révolutionner notre quotidien. Il n'en fallait pas plus pour que la concurrence se lance sur le secteur et c'est Samsung qui est à l'honneur ici, très en avance sur une annonce officielle.

Dans un article supprimé depuis, le site chinois VRTuoluo dévoile la fiche technique et le prix du Samsung XR (Pour “eXtended Reality”, ou Réalité Étendue). Le design qui se montre à nous en photo nous rappelle qu'il s'agit encore d'un prototype. Il ressemble pour le moment au HTC Vive ou au Meta Quest, . Doté de 4 caméras à suivi de mouvements sur les coins, il inclurait 2 caméras RGB pour un “passthrough” couleur, un système qui recrée de manière convaincante votre environnement réel en 3D dans le casque pour interagir avec lui. Un capteur de profondeur s'occupe de repérer votre environnement et les mouvements de vos mains.

Le Samsung XR révèle ses caractéristiques et son prix attendus

Le casque du géant coréen embarquerait deux micro-écrans OLED et un processeur Exynos 2200. Pour rappel, c'est la puce qui équiperait le Galaxy S23 FE, et elle est tristement célèbre pour sa consommation d'énergie importante. Le Samsung XR n'aura pas de contrôleurs comme le HTC Vive. Ce sont vos yeux et vos mains qui serviront à impulser des mouvements et interactions.

Là où le casque pourrait intéresser, c'est au niveau du prix. Il coûterait entre 1000 et 2000 dollars. Une somme importante, mais bien en-dessous des 3500 $ demandés par Apple pour son modèle. Bien entendu, toutes ces informations sont à considérer avec prudence. Certains rapports indiquent que Samsung aurait retardé la sortie de son casque de réalité mixte à mi-2024. Le constructeur voudrait le revoir entièrement pour mieux concurrencer le Vision Pro.