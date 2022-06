Contrairement à Apple Pay, Samsung Pay ne fait pas de distinction et il est tout à fait possible d'utiliser l'application sur un smartphone non-Samsung, à condition d'être en possession d'une smartwatch du constructeur. Seulement et d'après de nombreux utilisateurs, ce n'est plus le cas.

Tandis qu'Apple Pay nécessite fortement d'être en possession d'un iPhone pour l'utiliser, Samsung s'est montré un peu plus permissif avec Samsung Pay. Il est préférable d'avoir un smartphone de la marque pour en profiter. Néanmoins, il est possible d'utiliser l'application de paiement avec un appareil non-Samsung, à condition d'être propriétaire d'une montre connectée Samsung.

De fait, si vous une Galaxy Watch 4, Watch 3, Watch Active 2 ou encore une Gear Sport, vous pouvez accéder à Samsung Pay. Enfin, c'était le cas. En effet, de nombreux utilisateurs affirment sur Reddit et sur les forums du constructeur qu'il est devenu impossible de lancer Samsung Pay sur un smartphone non-Samsung.

Comme ils l'expliquent, un message d'erreur apparaît depuis quelques jours, leur indiquant que leur identifiant Samsung n'est pas valide. “Lorsque j'entre mon mail dans le plugin Samsung Pay via Galaxy Watch, il dit que l'ID n'est pas valide. Cela fait deux jours que je suis bloqué sur ce problème, je ne sais pas quoi faire. Quelqu'un sait-il ce qui se passe ?”, raconte un utilisateur sur Reddit.

Samsung Pay ne veut plus fonctionner sur les autres smartphones Android

“Bonjour, est-ce que quelqu'un sait pourquoi lorsque je veux utiliser l'application Samsung Pay, il est indiqué que mon ID n'est pas valide, mais lorsque je me connecte à mon compte Samsung, tout va bien ?”, explique un autre utilisateur lésé sur les forums du constructeur.

Malheureusement, impossible de savoir s'il s'agit d'un bug ou d'un changement de politique opéré par Samsung. Certains utilisateurs affirment que le service client du constructeur a créé un ticket sur le sujet, tandis que d'autres représentants de la marque ont précisé que les téléphones non-Samsung ne fonctionnaient plus avec Samsung Pay.

Si c'est effectivement le cas, il est étonnant que Samsung n'ait pas annoncé la chose en bonne et due forme. D'après les déclarations de nombreux utilisateurs touchés, Samsung Pay fonctionnait parfaitement jusqu'alors, et ces problèmes sont survenus après avoir changé de téléphone et tenté de configurer Samsung Pay sur leur nouvel appareil. Nous mettrons à jour cet article dès que nous aurons plus d'informations sur ce sujet.

Source : Phandroid