Samsung Odyssey G9 : le prix de l’écran PC gaming 49″ est en forte baisse à la Fnac

Un écran PC de type gaming et de la marque Samsung est en forte promotion sur le site de la Fnac. Pendant une durée indéterminée, le moniteur Odyssey G9 de 49 pouces bénéficie d'une jolie réduction de 300 euros.

Vendu en temps normal à 999,99 euros, l'écran PC Samsung Odyssey G9 G95C 49″ dédié au gaming voit son prix diminuer à 699,99 euros grâce à une remise immédiate de 30 % de la part de la Fnac. Pour information, le produit est éligible à la livraison gratuite à domicile ou en magasin Fnac.

Disponible dans un coloris noir, le Samsung Odyssey G9 associé à l'offre Fnac est un écran PC qui dispose d'un moniteur de 49 pouces au format 32:9 et d'une dalle VA incurvée 1000R. L'appareil embarque une résolution DQHD de 5120 x 1440 pixels, un temps de réponse de 1 ms, la technologie AMD FreeSync Premium Pro et une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz.

On trouve également un rapport de contraste de 2500:1, un angle de vue de 178 degrés et une luminosité de 450 cd/m². Du côté de la connectivité, un DisplayPort, deux ports USB 3.0 et deux ports HDMI 2.1 sont de la partie. Enfin, le moniteur Samsung affiche des dimensions de 1147.6 x 568.4 x 420.5 mm et un poids de 15,6 kilos.