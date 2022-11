Samsung : les smartphones enroulables ne seront pas à l’ordre du jour avant quelque temps

Dans un contexte économique en pleine contraction, Samsung semble vouloir se concentrer sur l’amélioration de ses gammes existantes et faire moins de place à l’innovation. C’est ce que pense Me Choong-hoon Yi, PDG de l’institut UBI Research et analyste financier coréen.

Samsung s’attache à proposer des téléphones pour tous les types d’utilisateurs. Le premier constructeur mondial de smartphones s’attache également à créer de nouvelles technologies. Seul IBM peut se targuer de détenir plus de brevets que le géant coréen. Me Yi a pourtant déclaré lors d’une conférence que Samsung ne serait pas pressé de reproduire encore une fois un concept apparu avant l’avènement des smartphones. Un nouveau facteur forme aurait du mal à se faire une place sur le marché. Les ventes de coulissants empiéteraient sur celles des pliables. L’entreprise n’envisagerait pas non plus de développer les appareils enroulables.

Le géant sud-coréen l'avait effectivement annoncé lors de la présentation de son bilan financier. Il donnera la priorité à ses appareils à forte valeur ajoutée. Les fêtes de fin d’année devraient voir une explosion dans le haut de gamme de la marque, les Galaxy S22, Galaxy Z Fold 4 et autres Z Flip 4. Hors de question donc de se disperser et de créer une concurrence entre ses propres produits.

Samsung donne la priorité aux smartphone pliants, les enroulables viendront plus tard

Selon Me Yi toujours, les combinés coulissants seraient moins attractifs que les pliables proposés actuellement. Le film de protection en polyimide de leur écran serait sujet à l’érosion et désagréable au toucher. Pour couronner le tout, il empêcherait l’utilisation du S Pen. Par nature, un tel écran serait encore plus fragile que celui des smartphones pliables actuels. Des appareils que Samsung aura pourtant mis trois ans à perfectionner.

L’espoir d’utiliser des téléviseurs ou PC enroulables de marque Samsung ou d’un concurrent dans un avenir proche est mince. La division Écrans de Samsung a engrangé une avance technologique sur le plan des brevets et en matière de qualité et de productivité, qu’aucune entreprise n’est en passe d’innover plus qu’elle. « Les concurrents chinois de Samsung pourraient tenter de lancer des appareils coulissants pour se démarquer, mais le potentiel semble limité » ».