Samsung a très envie de concurrencer la puce M1 d’Apple avec son prochain Exynos

Les puces Exynos pourraient bien devenir la pierre angulaire de la transition des PC vers ARM. Samsung serait bel et bien en train de développer en interne une itération destinée à des PC Windows 10/10X. Samsung semble se mettre dans les pas de Apple Silicon et ses macs avec puces M1 ultra-performants.

N'y allons pas par quatre chemins : Samsung deviendrait-il un peu pantouflard ? Après avoir tiré l'innovation dans l'industrie du smartphone, le constructeur sud-coréen donne parfois l'impression d'attendre que Apple prenne des risques pour en prendre à son tour. C'est ce qui semble en tout cas se dégager d'un nouveau rapport repris par WCCFTech.

Celui-ci confirme que Samsung développe en interne une puce Exynos à destination des PC. On sait à ce stade très peu de détails sur le projet. Mais ces puces pourraient inclure un GPU AMD. En misant sur ARM, Samsung enclenche la transition de l'industrie des PC – à condition que cela soit suivi par d'autres constructeurs. Or, il y a des chances que cela arrive.

Des puces Exynos pourraient bientôt se retrouver dans les PC

En effet, les performances incroyables des derniers Macs d'Apple et de leur puce M1 – la plus entrée de gamme qu'Apple ne lancera jamais – font mouche. Il faut dire que Apple montre que le passage à ARM permet à la fois de faire exploser l'autonomie et les performances. Une démonstration qu'aucun acteur de l'industrie n'était jusqu'ici parvenu à faire.

Pas même Qualcomm qui investit pourtant depuis plusieurs années sur ce segment avec des puces comme le Snapdragon 8cx. Cet exemple doit, au passage, servir d'avertissement à Samsung. Pour réussir, il ne faut pas, en effet, se contenter d'avoir une puce équilibrée et bardée de fonctionnalités. Il faut en effet aussi que la partie logicielle soit optimisée pour que les atouts de ARM puissent être exploités.

Or justement, le soucis, c'est que les premières machines ARM disponibles souffrent de piètres performances, surtout avec les nombreuses applications émulée sur l'architecture. Samsung peut-il faire mieux ? Nous vous proposons d'en débattre dans les commentaires !

Source : WCCFTech