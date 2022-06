Samsung lance Wallet, l’application ultime pour payer sans contact et stocker vos cryptomonnaies

Samsung vient d'annoncer le grand retour de Samsung Wallet, son portefeuille numérique maison. Dans cette nouvelle formule, la firme sud-coréenne veut centraliser tous ses services de paiements, de gestion de mots de passe et de stockage sécurisé.

Les portefeuilles numériques sont devenus des produits particulièrement appréciés des utilisateurs, à un tel point que les constructeurs sont désormais nombreux à en proposer un dans leur écosystème respectif. C'est bien évidemment le cas d'Apple avec Apple Wallet, ou encore Google Pay du côté de la firme de Mountain View. D'ailleurs, il est possible que Google Wallet fasse son grand retour sur Android 13 si l'on en croit les dernières rumeurs.

Du côté de Samsung, la marque sud-coréenne avait mis au placard Samsung Wallet il y a plusieurs années au profit de Samsung Pay. Ce n'est désormais plus le cas. En effet, Samsung vient d'annoncer ce vendredi 17 juin 2022 le grand retour de Samsung Wallet, dans une toute nouvelle formule.

Samsung Wallet, l'appli ultime pour payer et stocker ses données

L'idée est simple : le constructeur veut centraliser dans une seule et même application l'ensemble de ses services de paiements, de gestion de mots de passe et de stockage sécurisé. En d'autres termes, vous pourrez donc y retrouver Samsung Pay et Samsung Pass. De fait, Samsung Wallet abritera toutes vos cartes de paiement, vos cartes de fidélité, vos différents mots de passe, vos clés numériques, vos cartes d'embarquement (uniquement pour Korean Air pour l'instant) ou encore vos papiers officiels au format numérique (à venir prochainement).

Par ailleurs, Samsung Wallet intègre également Samsung Blockchain Wallet. Les utilisateurs pourront donc surveiller rapidement leur portefeuille d'actifs numériques et consulter la valeur des différents cours. Pour l'heure, cette fonctionnalité prend en charge la détention et l'échange de Bitcoins, d'Ethereum, de jetons ERC20 (des jetons basés sur l'ETH), Tron, des jetons TRC10 et TRC20.

Via Samsung Pass, les utilisateurs pourront accéder facilement à tous leurs mots de passe, pour se connecter rapidement à l'ensemble de leurs applications et services. Wallet propose également une intégration complète de SmartThings, grâce à laquelle vous pourrez ajouter et stocker des clés numériques pour verrouiller et déverrouiller vos portes connectées.

Une protection renforcée via Samsung Knox

Notez que l'ensemble des données stockées sur Samsung Wallet est protégé par la plateforme de sécurité Samsung Knox. “Les protections comprennent la reconnaissance des empreintes digitales et le cryptage qui aident à sauvegarder les données sensibles des utilisateurs”, assure le constructeur. Par ailleurs, les actifs numériques sont stockés dans un environnement isolé, à savoir Samsung Knox Vault. Cette autre plateforme offre une protection renforcée-contre le piratage à distance et physique.

A l'heure où nous écrivons ces lignes, Samsung Wallet est disponible en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Il suffira d'ouvrir Samsung Pay ou Pass et de suivre les instructions pour intégrer Wallet. Ou bien, vous pouvez télécharger l'appli directement depuis le Galaxy Store.

Enfin, il faudra être en possession d'un smartphone compatible avec Samsung Pay (sous Android 9.0 Pie ou plus récent) pour profiter des services de Samsung Wallet. Vous pouvez consulter la liste complète des smartphones éligibles via l'image ci-dessous.

Source : Samsung