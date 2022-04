Samsung : la mise à jour de l’appli Expert Raw améliore les photos en basse luminosité

Samsung vient de publier une nouvelle mise à jour pour son application photo Expert Raw. Avec cette nouvelle version, le constructeur améliore notamment les performances en basse luminosité.

En fin d'année 2021, Samsung a lancé une toute nouvelle application photo baptisée Expert Raw. Réservée dans un premier temps aux propriétaires de Galaxy S21 Ultra, cette appli permet aux photographes confirmés d'accéder à des fonctionnalités avancées, comme un histogramme, une prise en charge du mode HDR ou encore la possibilité d'enregistrer aux formats Lossless JPEG et Linear DNW Raw 16 bits.

De plus, l'application offre une compatibilité complète avec Adobe Lightroom, puisqu'il est possible d'ouvrir directement ses fichiers DNG Raw dans le logiciel de retouche photo de la suite Adobe. Libre à vous alors de modifier à volonté les zones d'ombres et lumineuses, la saturation ou encore la teinte de vos clichés.

En février 2022, Samsung a annoncé le déploiement futur de l'appli sur d'autres smartphones de la marque, comme l'ensemble des Galaxy S22. En avril, ce sera au tour des Galaxy Z Fold 3 d'accueillir Expert Raw, tandis que les possesseurs de Galaxy s20 Ultra, de Galaxy Note 20 Ultra et de Galaxy Z Fold 2 pourront en profiter lors du premier semestre 2022.

De meilleures performances en basse luminosité avec Expert RAW

Or, Samsung vient de publier une nouvelle mise à jour à destination de l'application Expert RAW. N'attendez pas de révolution avec cette version 1.0.01, cette MAJ se contente tout simplement d'améliorer la clarté de vos photos en basse luminosité. Pour rappel, Samsung a promis qu'il comptait améliorer la partie photo et la durabilité de ses prochains smartphones pliables, et notamment le Galaxy Z Fold 4.

Plus précisément, le prochain appareil pliable de la firme de Séoul se verrait doter d'un capteur de 10 MP avec un zoom optique 3x, soit le même objectif que l'on retrouve sur le Galaxy S22. En outre, un meilleur capteur frontal serait également de la partie, avec cette fois-ci 10 mégapixels. De quoi offrir un meilleur rendu dans vos selfies. Concernant la durabilité, Samsung compte utiliser une seule pièce au lieu de deux pour composer la charnière du Z Fold 4. Grâce à ces modifications, cela réduira la portabilité en réduisant le poids et l'épaisseur du Galaxy Z Fold 4.

Source : Android Police