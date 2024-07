Samsung Jet 60 Turbo : double chute de prix sur cet excellent aspirateur balai !

Durant les soldes, Samsung a décidé de mettre en place des offres qui cassent le prix de ses appareils. En promotion à 269€ au lieu de 349€, ce code promo vous permet de descendre à nouveau le prix pour chuter à seulement 249 €. Un bon plan à saisir dès maintenant !

Vous cherchez un nouvel aspirateur ? C’est le bon moment. Durant les soldes, les marques et sites de e-commerce affichent de belles baisses de prix pour vous permettre de vous équiper à moindre coup. Parmi les meilleures offres du moment, vous avez le Samsung Jet 60 Turbo qui passe de 349€ à seulement 249€. Pour arriver à ce prix, en plus de la promotion en cours, il faut renseigner le code SAMSUNG10 qui vous offre 10€ de réduction immédiate tous les 100€ d’achat. Attention, ce code expire ce soir à minuit. Après, il sera trop tard et l’aspirateur reviendra à son prix soldé de 269€.

Équipé d'un moteur Digital Inverter, l’aspirateur balai Jet 60 Turbo profite d’une forte puissance d’aspiration de 150W. La structure multicyclonique Jet Cyclone permet de retenir les poussières fines. Votre nettoyage est ainsi efficient et ce, quel que soit le type de sol. Le Samsung balai Jet 60 Turbo est en effet efficace aussi bien sur sols durs que sur des tapis.

Enfin, la batterie de 2000 mA vous offre une autonomie de 40 minutes d'utilisation. Et comme la batterie peut facilement se retirer, vous pouvez acheter une batterie supplémentaire de rechange pour remplacer la principale si elle ne suffit pas à nettoyer toute votre maison.

L'offre sur l'aspirateur balai Samsung Jet 60 Turbo se termine dans quelques heures. Profitez sans tarder du code SAMSUNG10 pour avoir une réduction supplémentaire.