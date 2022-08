Samsung affirme que les ventes de smartphones pliables dépasseront celles des Galaxy S en 2025

Samsung prévoit que les expéditions de la série Galaxy Z pliable dépasseront la populaire série Galaxy S dans trois ans. Les conditions actuelles du marché ont entraîné un effondrement des ventes de smartphones haut de gamme, mais le géant coréen mise désormais sur ses appareils pliants pour revitaliser le marché.

Ces dernières années, le géant coréen Samsung a fortement mis en avant sa gamme d'appareils pliants Galaxy Z Fold et Flip sur le marché haut de gamme. Le fabricant de smartphones aurait même enterré sa gamme Galaxy Note en faveur des appareils pliables. Les appareils pliables ont connu un succès commercial croissant et Samsung s'est rapidement imposé comme le leader incontesté du marché sur ce segment, et l’entreprise souhaiterait désormais en faire sa gamme phare.

Roh Tae-moon, responsable de la division commerciale de l'expérience mobile de Samsung Electronics, a déclaré lors d'une conférence de presse les ventes combinées des Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip dépasseront les ventes des autres téléphones Galaxy haut de gamme en trois ans. « D'ici 2025, les smartphones pliables représenteront plus de 50 % des expéditions totales de smartphones haut de gamme de Samsung », a déclaré Roh aux journalistes, selon le Korea Herald. Le dirigeant a également déclaré que les « pliables deviendront la nouvelle norme des smartphones », ce qui est une affirmation pour le moins audacieuse.

Samsung veut tout miser sur ses smartphones pliables

La déclaration du dirigeant de Samsung intervient seulement quelques jours après le lancement des nouveaux Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4. Sans révolutionner la série, les deux appareils ont apporté un lot d’évolutions bienvenues, qui perfectionnent petit à petit l’offre de Samsung sur le marché des smartphones pliables.

Ce marché est en pleine croissance, avec une hausse de plus de 300% de 2020 à 2021, selon les données de Samsung, pour un total de plus de 10 millions d'expéditions l’année dernière. Les téléphones pliables continuent d'être la catégorie de produits pour smartphones qui connaît la plus forte croissance cette année, selon Counterpoint Research. Le cabinet d’études prévoit que les livraisons de smartphones pliables augmenteront de 73 % pour atteindre 16 millions d'unités en 2022.

Samsung est donc bien parti pour faire de sa série Z son fer de lance sur le segment haut de gamme, loin devant les Galaxy S. La série Galaxy S21 aurait été expédiée à environ 20 à 25 millions d'unités, et il a été rapporté récemment que le Galaxy S22 Ultra se serait vendu à environ 11 millions d'unités à lui seul cette année. Il est donc tout à fait probable que Samsung réussisse à vendre davantage de smartphones de sa série Galaxy Z d’ici 2025.

Source : Korea Herald