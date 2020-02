Samsung Galaxy Z Fold 2 : voici à quoi devrait ressembler le smartphone pliable

Samsung devrait dévoiler le Galaxy Z Fold 2, le successeur du Galaxy Fold, dans le courant de l’été 2020. Plusieurs mois avant le lancement, Ben Geskin, un designer de renom, nous offre un premier aperçu du design du smartphone pliable. On y aperçoit un bloc photo rectangulaire façon Galaxy S20, une fine encoche et un stylet S-Pen, l’accessoire jusqu’ici réservé aux Galaxy Note.

Sur base des précédentes fuites apparues sur la toile, le designer Ben Geskin a mis au point le premier rendu complet du Galaxy Z Fold 2. Comme annoncé, le Z Fold 2 reprend grosso modo le design de son illustre prédécesseur, le Galaxy Fold. L’appareil est en effet construit autour d’un vaste écran permettant de convertir le téléphone en mini tablette. Néanmoins, on aperçoit une foule de nouveautés.

Écran 120 Hz pliable et stylet S-Pen

Selon Geskin, le Galaxy Z Fold 2 serait équipé d’un écran Infinity Flex de 7,7 pouces au taux de rafraîchissement de 120 Hz (comme les Galaxy S20). Au dos, on trouverait un écran secondaire de 6,4 pouces permettant de consulter rapidement les notifications. De son côté, le Fold se contente d’un écran externe de 4,58 pouces.

Selon le leaker, Samsung apporterait aussi des améliorations du côté de la photographie. Á la place du triple capteur photo du Fold, la firme intégrerait un quadruple capteur photo rectangulaire de 12 MP. Le capteur selfie de 10 MP serait cette fois logé dans une fine encoche en forme de goutte d’eau plutôt que dans une large encoche dans un angle.

Sans surprise, le Galaxy Z Fold 2 serait alimenté par le Soc Snapdragon 865 de Qualcomm et compatible avec le réseau 5G. Enfin, le smartphone pliable serait accompagné d’un nouveau stylet S-Pen. L’accessoire exclusif à la gamme des Galaxy Note fait sens avec l’intégration d’un vaste écran. Que pensez-vous de ce rendu ? Le Z Fold 2 est-il plus séduisant que le nouveau Z Flip ? On attend votre avis dans les commentaires.