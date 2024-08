Galaxy Watch 7, Buds 3 et Z Fold 6 : cumulez jusqu’à 540 € de remise sur les nouveaux produits

Lors du Samsung Galaxy Unpacked qui s’est tenu ce 10 juillet, le géant coréen a annoncé la sortie de ses nouveaux smartphones pliables, écouteurs et montres connectées. Bonne nouvelle, vous pouvez avoir jusqu’à 540 € de réduction en cumulant les différentes offres de précommande. Vite, profitez-en !

Dévoilés lors du Galaxy Unpacked 2024 ce 24 juillet, les Watch 7 et Watch Ultra, Buds 3 et 3 Pro, Flip 6 et Fold 6 s’apprêtent à rejoindre la grande famille des appareils Samsung. Vous souhaitez acheter un nouveau smartphone ? Vous cherchez de bons écouteurs pour apprécier votre musique ou un podcast ? Vous voulez vous équiper d’une montre connectée pour suivre votre santé et vos activités sportives ? Durant quelques jours seulement, Samsung vous donne la possibilité de vous équiper à tarif réduit grâce à des réductions immédiates, des bonus reprise ou encore des offres de remboursement.

Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 : les nouveaux smartphones de Samsung sont déjà à prix réduit

Les smartphones pliants de Samsung sont disponibles depuis quelques jours, mais vous pouvez déjà profiter d'une réduction. En les achetant dès à présent, vous pouvez bénéficier des nombreuses offres qui font chuter le prix du Galaxy Z Flip 6 à 809 € et le Galaxy Z Fold 6 à 1459 € seulement.

Pour obtenir ce prix, vous pouvez cumuler la réduction immédiate allant jusqu’à 190 € avec le code FLAMME10 à renseigner dans le panier. Vous disposez en plus d’un bonus de reprise de 100 € qui s’ajoutent à la valeur de votre ancien smartphone. Enfin, en commandant votre smartphone avec une montres connectée Galaxy Watch 7/Watch Ultra, ou une paire d’écouteurs Galaxy Buds 3/Buds 3 Pro, vous pouvez obtenir jusqu’à 250 € remboursés.

Le Galaxy Z Flip 6 est doté du puissant processeur Snapdragon 8 Gen3 ainsi que d’un bel écran pliable de 6,7 pouces. Sa dalle, protégée par un verre Gorilla Glass Victus2 et son cadre en Aluminium Armor ultra en font un smartphone très résistant. Il ne craint ni l’eau, ni la poussière, puisqu’il est par ailleurs certifié IP48. Grâce à ses dimensions compactes une fois replié, vous pouvez facilement le glisser dans un sac ou dans une poche. La batterie d’une capacité de 4000 mAh vous permettra de tenir une journée complète, voire plus, sans aucun souci. Côté photo, on retrouve un capteur principal de 50 MP et un capteur ultra grand-angle de 12 MP.

Quant à lui, le Galaxy Z Fold 6 est un smartphone qui se transforme en tablette. Il dispose d’un immense écran pliable de 7,6 pouces qui profite d’une définition QXGA+ (1856 x 2160 pixels). Il est également équipé d’un processeur Snapdragon 8 Gen3, couplé à 12 Go de RAM. Mais cette fois, la batterie dispose d’une capacité de 4400 mAh. Pour la photo, le smartphone dispose d'un capteur principal de 50 MP accompagné d’ultra grand-angle de 12 MP et d’un téléobjectif de 10 MP.

Jusqu’à 100 € en moins sur les montres connectées Watch 7 et Galaxy Watch Ultra

Les nouvelles montres connectées Galaxy Watch 7 et Watch 7 Ultra sont également disponibles. Samsung a mis en place une offre de reprise de 50 € pour la version standard et 100 € pour la version Ultra.

La Galaxy Watch 7 reprend de nombreuses caractéristiques de son prédécesseur tout en apportant quelques nouveautés. Elle est notamment équipée d'un nouveau processeur gravé en 3nm et d’un capteur BioActive qui passe de 5 à 13 LED.

La montre connectée vous permet de suivre votre santé avec des indicateurs plus précis. Vous disposez ainsi des données sur votre tension artérielle, votre fréquence cardiaque, la qualité du sommeil, l’oxygène du sang, ou encore les niveaux de stress. La Galaxy Watch 7 dispose aussi d'un nouveau GPS double fréquence qui offre un meilleur niveau de géolocalisation.

Et pour la Galaxy Watch Ultra, ce qui change surtout est le design qui se rapproche de celui de l'Apple Watch Ultra. Elle est également conçue avec un boîtier en titane. Certifiée ATM10 (contre ATM5 pour la Watch 7), vous pouvez utiliser cette montre connectée pour les sports aquatiques comme la natation ou la plongée sous-marine.

Les Galaxy Buds 3 et Galaxy Buds3 Pro passent à petit prix avec ce code promo

Vous souhaitez vous équiper d’excellents écouteurs sans fil ? Samsung vient tout juste d’annoncer la sortie des nouveaux Galaxy Buds 3 et Galaxy Buds3 Pro. Vous pouvez vous les offrir à prix réduit grâce au code FLAMME10 qui vous offre jusqu’à 20 € de réduction immédiate ainsi qu’un bonus reprise allant également jusqu’à 50 €.

Les Galaxy Buds 3 et Buds 3 Pro ne ressemblent plus à leurs prédécesseurs puisque le Samsung a décidé de changer leur look pour se rapprocher davantage des écouteurs sans fil d’Apple. Ils disposent ainsi d'une tige qui offre une meilleure tenue dans les oreilles. Par ailleurs, le contrôle peut s’effectuer soit depuis l’application, soit par une légère pression sur la tige, ce qui évite les appuis accidentels qui survenait sur les précédents modèles.

Le boîtier a également évolué pour adopter une forme plus rectangulaire. Enfin, ces nouveaux écouteurs font également la part belle à l'intelligence artificielle avec le Galaxy AI qui permet par exemple d’avoir une traduction vocale en temps réel lorsque vous parlez avec des personnes dans une autre langue.