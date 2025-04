Samsung Galaxy Watch Ultra : 320 € de réductions cumulées sur la montre connectée !

C’est l’une des meilleures montres connectées du moment et elle est en ce moment à prix cassé sur le site officiel de Samsung grâce à 5 offres promotionnelles qui se cumulent. La montre connectée haut de gamme de Samsung passe ainsi de 700 € à seulement 380 €. Ne passez pas à côté !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

En sortant la Galaxy Watch Ultra, Samsung a tout simplement voulu proposer à ses utilisateurs la meilleure montre connectée du moment. Et vous allez le voir, le constructeur coréen ne s’est pas moqué de nous.

Malheureusement, qui dit montre connectée haut de gamme dit prix élevé. Et avec un prix de vente conseillé de 700 euros, c’est bien le cas. Bien heureusement, si vous êtes là, c’est que nous avons trouvé une offre imbattable qui vous permet d’obtenir cette montre à prix sacrifié. Alors comment obtenir ce prix incroyable ? On vous explique tout.

De base, la Galaxy Watch Ultra est actuellement en promotion, à 600 € au lieu de 700 €. Cela représente une baisse de 100 € sans que vous n’ayez quoi que ce soit à faire. Par ailleurs, du 15 février au 30 avril 2025 inclus, Samsung vous rembourse 100 € supplémentaires pour l’achat d’une Galaxy Watch Ultra. Et jusqu'au 29 avril 2025 inclus, pour l'achat d'une Galaxy Watch Ultra, vous bénéficiez d'un bonus reprise de 70 €.

Mais ce n’est pas fini ! En effet, jusqu’au 22 avril 2025 (23h59), vous pouvez avoir :

50€ de remise immédiate dès 499€ d’achat avec le code promotionnel SUPER50 à saisir au panier

d’achat avec le code promotionnel à saisir au panier 100€ de remise immédiate dès 999€ d’achat avec le code promotionnel SUPER100 à saisir au panier

d’achat avec le code promotionnel à saisir au panier 150€ de remise immédiate dès 1499€ d'achat avec le code promotionnel SUPER150 à saisir au panier

d'achat avec le code promotionnel à saisir au panier 200€ de remise immédiate dès 1999€ d’achat avec le code promotionnel SUPER200 à saisir au panier

Ainsi, pour la Galaxy Watch Ultra, vous pouvez utiliser le code SUPER50 pour obtenir 50 € de réduction immédiate dans votre panier. Au final, en cumulant toutes les offres, vous aurez cette montre connectée haut de gamme pour seulement 380 €. Une aubaine ! Et en passant par l’application officielle Samsung Shop, vous obtenez 15% de remise supplémentaire.

Et pour terminer en beauté, en plus de ces 320 euros de réduction, vous pouvez obtenir 6 mois d’abonnement Classic Fitness Park offerts. Ce sera l’occasion idéale pour utiliser votre nouvelle montre connectée pour suivre vos séances de sport.

Samsung Galaxy Watch Ultra : le nec plus ultra à prix cassé !

Samsung frappe fort avec ce modèle de montre connectée premium qui allie performance et robustesse. Sans compromettre sa légèreté, la Galaxy Watch Ultra est conçue pour résister à tout avec son boîtier en titane et son verre Saphir cristal.

Certifiée IP68, elle est aussi étanche jusqu’à 10 ATM, ce qui la rend parfaitement adaptée aux activités aquatiques, y compris la plongée. Dotée d’un écran Super AMOLED de 1,5 pouce, la Samsung Galaxy Watch Ultra affiche une résolution de 480 x 480 pixels, pour affichage net et précis.

Côté suivi de la santé et du bien-être, elle mise sur son nouveau capteur BioActive, conçu pour fournir des mesures plus détaillées et fiables. Elle analyse la tension artérielle, surveille la fréquence cardiaque, évalue la qualité du sommeil, le taux de saturation en oxygène dans le sang ainsi que les niveaux de stress. Le tout est renforcé par les capacités de Galaxy AI, qui permet d’obtenir une vision globale de votre condition physique. Pour les activités en extérieur, son GPS double bande assure un positionnement précis.

Au niveau performance, la montre embarque la puce Exynos W1000 gravée en 3 nm, épaulée par 2 Go de mémoire vive. L’espace de stockage s’élève à 32 Go. Enfin, l’autonomie est un gros point fort avec sa batterie de 590 mAh qui offre jusqu’à 3 jours en usage intensif et environ 100 heures en mode économie d’énergie.