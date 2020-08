Précommande Samsung Galaxy Watch 3 : où l’acheter au meilleur prix

La nouvelle montre connectée Samsung Galaxy Watch 3, dévoilée en même temps que le nouveau smartphone Samsung Galaxy Note 20 est disponible à la précommande avec une date de sortie annoncée pour le 21 août 2020. Voici les meilleures offres pour les personnes voulant se la procurer le jour de sa sortie.

💰Où précommander la Samsung Galaxy Watch 3 sur internet ?

La Samsung Galaxy Watch 3 est donc disponible à la précommande auprès de la plupart des enseignes en ligne. Elle est disponible à partir de 429 €. La Galaxy Watch 3 est étanche jusqu’à 50 mètres de profondeur. La smartwatch est proposée en deux tailles : 41 mm et 45 mm avec des bracelets mesurant respectivement 20 et 22 mm. Voici le détail des prix en fonction des variantes.

Galaxy Watch 3 41 mm WiFi : 429 €

Galaxy Watch 3 41 mm WiFi + 4G : 479 €

Galaxy Watch 3 45 mm WiFi : 459 €

Galaxy Watch 3 45 mm WiFi + 4G : 509 €

De plus, du 5 au 20 août 2020, pour la précommande de votre Samsung Galaxy Watch3, (tous modèles, tous coloris) Samsung vous offre au choix un chargeur sans fil duo noir (EP-P5200T) ou une batterie externe à charge sans fil (EB-U3300X). Pour savoir comment en profiter, vous pouvez consulter les conditions de l’offre.

🔎Quelles nouveautés pour la Samsung Galaxy Watch 3 ?

La Galaxy Watch 3 est équipée d’une batterie de 247 mAh pour la version 41 mm et de 240 mAh pour celle de 45 mm. Les deux offrent une autonomie respective de 43 heures et de 56 heures, de quoi tenir facilement deux jours dans les deux cas. Voici la fiche technique.

Écran AMOLED (1,2 et 1,4″), 360×360 pixels avec protection Gorilla Glass DX+

1 Go mo de mémoire vive

SoC Exynos 9110 deux coeurs cadencé à 1,15 Ghz

GPS/ accéléromètre/ Gyroscope

Bluetooth 5 et NFC

On retrouve également une pléiade de capteurs : GPS, Glonass, Galileo, un accéléromètre, un baromètre altimètre, sans oublier son cardiofréquencemètre pour le suivi continue de la fréquence cardiaque. Plusieurs fonctionnalités de tracking sont dédiée aux sportifs et à tous ceux qui se soucient de maintenir leur forme physique. Plus de 40 suivis d’exercices sont disponibles avec détection automatique du type d’activité (marche vélo, vélo éliptique, rameur, abdominaux, etc.).