Samsung Galaxy Tab A : un nouveau modèle compatible S-Pen en préparation

Samsung travaillerait sur une nouvelle Galaxy Tab compatible S-Pen. Il s’agirait d’un modèle milieu de gamme Galaxt Tab A, information dévoilée par un numéro de série qui a fuité. Cet identifiant n’est pas sans rappeler celui de la Galaxy Tab A 8.0 with S-Pen officialisée en début d’année.

Samsung est l’une des rares marques à faire de l’ombre à Apple sur le marché ds tablettes grand public. La firme coréenne a développé une offre qui se repose sur la même stratégie que celle des smartphones : des Galaxy Tab S haut de gamme et des Galaxy Tab A milieu de gamme. Et bien avant Apple, la compatibilité avec les accessoires les plus populaires touche aussi les modèles les moins onéreux. Le S-Pen des Galaxy Tab S, notamment, est compatible avec une sélection grandissante de modèles.

Cette année, certainement en réaction à la sortie de différents iPad compatibles Apple Pen, Samsung a présenté la Galaxy Tab A 8.0 with S-Pen, une petite ardoise numérique dotée du fameux stylet de Samsung (la version tablette), qui se range dans un emplacement dédié. Inédite en France, elle est vendue 280 dollars outre-Atlantique en version WiFi et 310 dollars en version LTE.

Rappelons les contours de sa fiche technique. Cette tablette est équipée d’un écran WUXGA de 8 pouces, d’une batterie de 4200 mAh, d’un Exynos 7904 Octa, de 3 Go de RAM, de 32 Go de stockage, d’un capteur photo principal de 8 mégapixels et d’une webcam de 5 mégapixels. Nous sommes donc loin de la Galaxy Tab S6 que nous avons trouvé très convaincante lors de notre test.

Un numéro de série très particulier

L’expérimentation semble avoir eu de bons résultats puisqu’une nouvelle indiscrétion, relayée par SamMobile, révèle que le Samsung travaillerait sur une nouvelle tablette milieu de gamme compatible S-Pen. Pour soutenir cette affirmation, le site indien dévoile les deux numéros de série de tablette : SM-P610 pour la version WiFi, SM-P615 pour la version LTE.

Ce sont des numéros de série très particuliers. En effet, les tablettes Samsung portent des identifiants de ce type : SM-TXXX (les X étant remplacés par des chiffres). Rares, très rares même, sont les tablettes portant un identifiant commençant par « SM-P ». L’une d’elles est la Galaxy Tab 8.0 with S-Pen (SM-P200 en version WiFi). Une autre est la Galaxy Tab A 10.1 (SM-P580). Reste à savoir s’il s’agit d’une remplaçante pour l’une des deux, ou d’un modèle complémentaire, avec une taille d’écran différente. Nous parions sur la première hypothèse.

Outre les versions WiFI et LTE, la nouvelle venue se déclinerait également en deux paliers de stockage : 64 Go et 128 Go (il n’est pas précisé si l’une d’elles sera exclusive à l’une des connectivités). Enfin, Samsung devrait offrir une smart cover avec cette tablette, mais certainement pas un modèle avec clavier intégré.

Source : SamMobile