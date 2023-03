Le Galaxy 23 Ultra fonctionne toujours même après une chute de 2 mètres

Vous avez toujours rêvé de faire tomber votre smartphone de 2 mètres de haut, alors cette vidéo d’Allstate Protection Plans va grandement vous satisfaire. Cette compagnie d’assurances américaine a voulu tester la résistance des trois Galaxy S23, et les résultats sont pour le moins inattendus.

Il est assez universellement admis, de nos jours, que priver son smartphone de coque revient à la condamner à une mort certaine. Même les modèles les plus récents ne résisteront pas à une vilaine chute. Allstate Protection Plans, compagnie d’assurances américaine, a voulu vérifier par elle-même cette affirmation sur les Galaxy S23. Pourquoi les derniers fleurons de Samsung en particulier ?

Comme le rappelle la compagnie, « les Galaxy S23 sont dotés de matériaux durables tels que le verre recyclé et le plastique provenant des océans », ce qui pourrait altérer leur résistance aux dégâts selon elle. Quoi de mieux pour en avoir le cœur net, donc, que d’utiliser un robot sadique qui s’amusera à faire tomber les trois smartphones de presque 2 mètres de haut ?

Voici ce qu’il se passe si vous faites tomber votre Galaxy S23 sans coque

C’est visiblement la réflexion que s’est faite Allstate Protection Plans, qui a conçu DropBot spécialement pour l’occasion. Ce dernier est ainsi chargé de lâcher dans le vide les Galaxy S23 d’une hauteur de 6 pieds, soit précisément 1,83 mètre. Au-delà de la satisfaction de voir un smartphone s’écraser sur le sol sans que ce soit le sien, les résultats sont obtenus sur chaque modèle sont particulièrement intéressants.

Le modèle standard a vu son écran brisé par la chute, en plus de le détacher quelque peu de la coque et d’éparpiller du verre sur le sol. L’écran du Galaxy S23 Plus a quant à lui été fissuré, tandis que ses bordures ont également subi des dommages. Celui qui a le mieux résisté est donc le modèle Ultra, qui est toujours utilisable après la chute contrairement à ses camarades.

Ainsi, le choix de matériaux plus durables pour sa dernière gamme n’a pas poussé Samsung à faire l’impasse sur la résistance, du moins pour la version plus haut de gamme. Allstate Protection Plans recommande tout de même d’habiller son smartphone d’une coque, et on aura du mal à la contredire.