Samsung Galaxy S22 : vers une luminosité record sur les S22+ et S22 Ultra

Les informations sur les caractéristiques supposées du Samsung Galaxy S22 continuent de déferler alors que la présentation des flagships se rapproche chaque jour un peu plus. D'après Sam Mobile, la luminosité maximale du S22+ et du S22 Ultra va notamment tutoyer les sommets. Une bonne nouvelle pour les adeptes des contenus HDR.

Les nouveaux porte-étendards de Samsung devraient être dévoilés le 8 février prochain. Dans l'attente, la fiche technique des Samsung Galaxy S22 se précise. Outre la partie photo qui devrait être sensiblement améliorée, les dernières fuites permettent d'en savoir plus sur les écrans. Le S22 et le S22+ devraient bénéficier d'une définition FHD+ tandis que la version Ultra profiterait du QHD+. Au menu également : une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz sur les trois modèles et un écran LTPO sur le S22 Ultra.

D'après les informations de Sam Mobile, la luminosité de la dalle ne sera pas améliorée sur le modèle de base. Celle-ci devrait rester aux alentours de 1000 nits (standard) et 1300 nits (pointe) comme sur le Galaxy S21. En revanche, il faudra s'attendre à une luminosité accrue sur les écrans des S22+ et S22 Ultra. Les deux modèles pourraient atteindre un niveau de luminosité standard de 1200 nits. Et leur pic pourrait se hisser jusqu'à 1750 nits. À titre de comparaison, la luminosité de pointe des Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra montait respectivement jusqu'à 1300 nits et 1500 nits.

Samsung Galaxy S22 : une luminosité maximale idoine pour le HDR

Pour information, le « niveau de luminosité maximal » correspond au niveau de luminosité le plus élevé qu'un écran peut atteindre lorsque le mode automatique est activé. Il se met en oeuvre automatiquement dans les environnements très lumineux. Ainsi, un tel niveau de luminosité permettra aux utilisateurs du S22+ et du S22 Ultra de consulter leur smartphone sans problème même quand la lumière ambiante sera conséquente (en plein soleil notamment).

Par ailleurs, cette luminosité de pointe devrait permettre de profiter comme il se doit des contenus HDR. Et pour cause, cette technologie modifie l'intensité lumineuse et les contrastes afin de rendre l'image diffusée bien plus réaliste, tant au niveau des noirs que des blancs. Ainsi, une luminosité maximale plus élevée permettra d'améliorer sensiblement le rendu. Évidemment, il faudra attendre la confirmation officielle de la fiche technique des Samsung Galaxy S22 ainsi que les premiers tests pour en avoir le cœur net.

Source : Sam Mobile