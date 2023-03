329 €, c’est le prix du Samsung Galaxy S21 FE pour les clients Orange/Sosh, vite !

C'est certainement le bon moment d'acquérir le Galaxy S21 FE ! Jusqu'à ce soir, le smartphone de Samsung peut revenir à exactement 329 euros pour les clients titulaires d'un forfait mobile Orange ou Sosh. Tous les détails du bon plan sont à consulter dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE SAMSUNG GALAXY S21 FE (ORANGE)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE SAMSUNG GALAXY S21 FE (SOSH)

En ce mercredi 1er mars 2023, en tant que client bénéficiaire d'un offre mobile Orange ou Sosh, il ne vous reste que quelques heures pour profiter d'une remise immédiate de 280 euros sur l'achat du Galaxy S21 FE. Avec cette réduction, le prix du smartphone de la marque Samsung passe de 759 euros à 479 euros.

De plus, le coloris noir du Samsung Galaxy S21 FE est éligible à un bonus de reprise de 50 euros à condition de ramener un ancien téléphone en boutique Orange, via le mode Click & Collect. Mais ce n'est pas tout ! Vous pouvez aussi bénéficier d'une offre de remboursement de 100 euros de la part de Samsung (voir conditions). Pour résumer, grâce à la remise immédiate, au bonus de reprise et à l'ODR, le Samsung Galaxy S21 FE est au prix de revient de 329 euros.

Pour information, le Samsung Galaxy S21 FE associé à l'offre Orange/Sosh est doté d'un écran Super AMOLED de 6,41 pouces avec une définition en Full HD+ de 2340 x 1080 pixels, d'un processeur Exynos 2100, d’une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, d'une batterie de 4500 mAh avec charge rapide et du système d’exploitation mobile Android avec une surcouche One UI.

La partie photo est composée d’un capteur frontal de 32 MP et d’un capteur arrière de 12 + 12 + 8 MP. Quant à la partie connectique, elle inclut le Bluetooth 5.0, le Wifi 6, du GPS, la reconnaissance faciale, le lecteur d’empreintes digitales et le port USB-C.