Samsung Galaxy S21 FE : des photos des composants confirment le design avant le lancement

Le Galaxy S21 FE n’est pas attendu avant l’année prochaine, mais certains revendeurs sont déjà en train de proposer les composants du smartphone sur leurs sites web. Le dos du smartphone est déjà disponible, et celui-ci confirme le design.

Alors que Samsung n’a toujours pas officiellement dévoilé son Galaxy S21 FE, le smartphone le plus abordable de la série du même nom, ce dernier fait l’objet d’une fuite majeure. En effet, des revendeurs tels que Headlane ont déjà publié sur leur boutique en ligne des images des composants du smartphone.

Il est notamment déjà possible de se procurer le dos du Galaxy S21 FE ainsi que la protection pour la batterie. Bien qu'aucune de ces photos ne montre un téléphone entièrement assemblé, elles nous donnent une bonne idée de ce à quoi il ressemblera, avec une disposition à trois caméras et un flash LED. Différents coloris sont proposés, et ceux-ci correspondent à ceux qui avaient été dévoilés sur l’affiche officielle du smartphone qui avait fuité. On retrouve du noir, du violet, du blanc ainsi qu’un vert clair olive.

Quand sera présenté le Galaxy S21 FE ?

Après de multiples reports et annulations, il semble désormais certain que Samsung compte bien présenter son smartphone d’ici les prochains mois. Cependant, il faudra vraisemblablement patienter jusqu’au début de l’année prochaine. D’après le leaker Jon Prosser, la présentation pourrait avoir lieu le 11 janvier prochain, mais un récent rapport de SamMobile avait avancé que le lancement allait coïncider avec le salon CES 2022, qui se déroulera du 5 au 8 janvier prochain.

Quoi qu’il en soit, nous devrions donc découvrir le smartphone au début de l’année prochaine. Le Galaxy S21 FE pourrait arriver seulement quelques semaines avant la nouvelle série Galaxy S22, dont les précommandes devraient débuter au début du mois de février.

Contrairement à ce que nous pensions, les Galaxy S21 FE et Galaxy S22 ne seront donc pas présentés lors de la même conférence. Néanmoins, comme leur sortie intervient au cours de la même période, cela pourrait forcer Samsung à brader son Galaxy S21 FE. En effet, si le nouveau Galaxy S21 FE n’est pas assez abordable, cela pourrait encourager les consommateurs à opter directement pour la nouvelle génération.