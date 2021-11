Samsung Galaxy S21 FE : coque en plastique, design plus plat, un concept 3D montre à quoi il devrait ressembler

Le Galaxy S21 FE se fait attendre et nous devrions le voir arriver dans les prochains mois. Un créateur impatient a décidé de lui donner vie dans une vidéo. Il imagine un smartphone adoptant le même design que le S21, mais avec une coque entièrement en plastique.

Samsung a sorti ses Galaxy S21 en début d’année et depuis, nous attendons la version FE (Fan Edition) du smartphone. Cette dernière promet d'être un peu moins séduisante sur sa fiche technique, mais aussi et surtout beaucoup moins chère. Alors que les fuites évoquent une sortie en janvier 2022, un créateur a décidé d’imaginer à quoi le terminal pourrait ressembler.

Dans une vidéo de Concept Creator, on peut voir une « prise en main » du mobile. Il ne s’agit pas du vrai, mais d’un mock-up réalisé par un artiste 3D nommé Jermaine Smith. Ce smartphone ne sort pas non plus de nulle part, puisqu’il a été imaginé grâce aux différentes fuites et rumeurs.

Le Galaxy S21 FE devrait avoir une coque en plastique

Dans la vidéo, on peut donc voir un terminal qui reprend le design du S21 classique, ce qui est tout à fait attendu pour cette édition FE. Il y a cependant un twist : on dit adieu à la coque en verre durci imitation métal pour un châssis en plastique. Une manière de faire baisser drastiquement les coûts de fabrication. Son design semble aussi légèrement plus plat.

La coque sera disponible en noir, blanc, rose et violet, selon Jermaine Smith, et certifiée IP68. Concernant la fiche technique en elle-même, le Galaxy S21 FE devrait rester dans la droite lignée de ses grands frères, puisque nous devrions avoir un écran AMOLED Full HD avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un capteur d'empreintes sous cette dalle serait aussi de la partie. En ce qui concerne le processeur, le Snapdragon 888, déjà présent sur certaines versions du S21, serait bien là, épaulé par 6 ou 8 Go de RAM et une batterie de 4370 mAh.

Si tout se passe bien, le smartphone devrait être dévoilé le 11 janvier prochain lors d’un événement Unpacked. Cette conférence serait avant tout dédiée aux S22, mais Samsung ne se priverait pas d’annoncer cette version FE pour les clients au budget plus restreint.