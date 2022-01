Samsung Galaxy : les mises à jour arrivent encore plus vite en Europe

Samsung souhaite déployer plus rapidement les mises à jour sur les smartphones Galaxy en Europe. Pour y parvenir, le géant sud-coréen va proposer un firmware unique pour l'ensemble du continent.

D'après les informations de nos confrères de Galaxy Club, un média néerlandais spécialisé et réputé, Samsung déploie de plus en plus vite des mises à jour sur ses téléphones en Europe. Depuis plusieurs mois, le géant de Séoul aurait apporté quelques changements à la façon dont les firmwares sont proposés sur le vieux continent.

Un changement est apparu lors de la sortie du Galaxy A52 l'année dernière. Depuis la commercialisation du milieu de gamme, les mises à jour ne sont plus cantonnées à un pays bien précis. Concrètement, les développeurs de Samsung ne mettent plus au point des mises à jour de l'interface destinées à un seul pays.

Samsung simplifie les mises à jour pour l'Europe

Les mises à jour proposées sur les derniers terminaux de la marque, comme les Galaxy Z Flip 3 et Z Fold 3 sont similaires dans toute l'Europe. Auparavant, le firmware dédié aux appareils actifs en France était différent de celui déployé en Allemagne ou en Italie par exemple.

Le média a repéré un code spécifique lié au marché européen dans chaque mise à jour : “EUX”. “Nous avons nous-mêmes remarqué ce changementpour la première fois en mai avec le modèle 4G du Galaxy A52″, explique Galaxy Club. Depuis, les mises à jour cantonnées à une seule région spécifique se sont raréfiées.

Des mises à jour conçues pour toute l'Europe sont également apparues sur les Galaxy A52 , Galaxy M22 et Galaxy M52. Citant des informations obtenues par employés de la marque, le média affirme que Samsung ne développe aucune mise à jour de l'interface nationale pour ses prochains smartphones, dont les Galaxy S22.

En proposant un firmware unique pour toute l'Europe, Samsung serait en mesure d'accélérer le déploiement des mises à jour sur les smartphones de son catalogue. In fine, les mises à jour seront proposées au même moment dans tous les pays du continent européen. Ce protocole sera mis en place sur les terminaux qui sortiront dans les magasins cette année.

Source : Galaxy Club