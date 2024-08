Vous avez l'intention de vous procurer les Samsung Galaxy Buds 3 Pro ? Pendant une durée très limitée, les écouteurs sans fil de la marque coréenne bénéficient d'une réduction totale de 60 % chez Boulanger. Il va falloir faire vite pour en profiter.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Après les Galaxy Buds 3 à moitié prix, c'est au tour du modèle Pro des écouteurs du même nom de faire l'objet d'une superbe promotion chez Boulanger. Jusqu'à ce samedi 31 août inclus, les Samsung Galaxy Buds 3 Pro proposés en deux coloris au choix passent de 249,99 euros à 99,99 euros.

Les 150 euros de réduction sont obtenus de cette manière : une première remise de 50 euros avec le coupon BUDS3PRO (à saisir pendant l'étape de la commande), une deuxième remise de 50 euros en souscrivant gratuitement au Club Boulanger et une troisième remise de 50 euros en cochant le bouton ‘oui' lié à l'item Reprise de votre ancien appareil si le retrait en magasin est choisi.

Lire aussi – Test Samsung Galaxy Buds 3 Pro : ils ressemblent à des AirPods Pro, mais ils ont un petit truc en plus

Pour rappel, les Buds 3 Pro la gamme Galaxy sont des écouteurs intra-auriculaires sans fil qui disposent des technologies Galaxy AI et Bluetooth 5.4, de trois microphones, de la réduction active de bruit, de divers capteurs, d'une conception IP57 et d'une autonomie pouvant aller jusqu'à 30 heures d'utilisation. On retrouve aussi une batterie de 53 mAh (écouteurs), une batterie de 515 mAh (étui de charge). Pour terminer, les écouteurs affichent des dimensions de 18.1 x 19.8 x 33.2 mm et un poids de 5,4 grammes chacun.