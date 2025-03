Samsung Galaxy Book4 Edge : le PC portable de 16 pouces passe à moitié prix en cumulant ces 2 offres !

Quand vous cherchez sur internet un PC portable haut de gamme à la pointe de la technologie et facile à transporter, vous allez sûrement tomber sur le Galaxy Book4 Edge de Samsung. Si vous lorgnez sur les Macbook d’Apple mais que vous voulez rester sur Windows, ce modèle est un excellent choix. En plus, en ce moment, il est bradé grâce à deux promotions qui se cumulent !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Vous cherchez un PC portable avec un super écran, un design premium, une autonomie colossale et les dernières innovations offertes par l’intelligence artificielle ? Vous êtes au bon endroit ! Si vous avez un budget de moins de 1000 € mais que vous voulez tout de même d'excellentes caractéristiques, le Samsung Galaxy Book4 Edge est le modèle qu'il vous faut. Et bonne nouvelle, les amateurs de bons plans vont être ravis puisqu'en cumulant la réduction immédiate actuellement en cours, vous avez un code promo qui fait chuter encore plus son prix.

Sorti en 2024 au prix de lancement de 1899 €, il a récemment vu son prix baisser à 1299 € seulement. Mais il bénéficie en plus d’une promotion de 150 € et, avec le code EDGE200 à ajouter dans votre panier, vous avez une réduction supplémentaire de 200 €. Vous pourrez ainsi vous l’offrir pour seulement 949 €. C’est la moitié de son prix de lancement !

Samsung Galaxy Book4 Edge : léger mais complet

Dès le premier regard, le Samsung Galaxy Book4 Edge séduit avec son design élégant et ses finitions haut de gamme. Ultra fin et léger, c’est un modèle que vous pouvez transporter facilement dans n’importe quel sac.

Pour autant, il ne s’agit pas d’un petit PC portable puisqu’il dispose d’un grand écran tactile 16 pouces AMOLED 2X de haute qualité avec une définition de 2 880 x 1 800 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est idéal pour effectuer des tâches professionnelles, des activités créatives ou pour le divertissement.

Côté performances, le Galaxy Book 4 Edge est équipé de la puce Snapdragon X Elite, ici dans sa variante X1E-80-100, qui possède 12 cœurs cadencés à 3,4 GHz, avec un double cœur turbo jusqu'à 4,0 GHz. Elle est associée à 16 Go de RAM et un stockage SSD de 512 Go. C’est un PC portable avec une configuration bien équilibrée qui sera adapté pour la majorité des usages.

Le point fort de ce modèle est qu’il s’agit d’un PC Copilot+. Cela signifie qu’il bénéficie d'une unité de traitement neuronal (NPU) capable de traiter les tâches d'IA avec une efficacité hors pair.

En ce qui concerne l’autonomie, on atteint 13 heures d’utilisation en continu. Enfin, la connectique comprend un HDMI, un USB-A 3.2, une prise casque, deux ports USB-C 4.0 et un lecteur de carte microSD.