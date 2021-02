Samsung Galaxy A52 : le smartphone à 400 euros devrait sortir en mars 2021

Le Galaxy A52 a tout pour être l’un des best-sellers de Samsung pour 2021. Il pourrait en effet proposer une fiche technique très intéressant pour un prix tout à fait raisonnable. Aujourd’hui, une fuite indique qu’il pourrait bien sortir à la fin du mois de mars.

Ces dernières semaines, Samsung a beaucoup mis en lumière ses Galaxy S21. Ces smartphones sont les porte-étendards de la marque, symboles de son savoir-faire. Toutefois, ce ne sont pas ces produits qui se vendent le plus, mais bien les téléphones moins chers. Le Galaxy A52 pourrait ainsi devenir l’un de ses atouts pour cette année.

Le téléphone a déjà fuité par le passé, dévoilant son design qui se veut proche de celui des Galaxy S20. Et pour cause, puisque cette gamme cherche à proposer une expérience presque semblable, mais aussi moins onéreuse que les smartphones haut de gamme. Aujourd’hui, une fuite nous dévoile qu’il pourrait être vendu dès la fin du mois de mars. Il devrait donc logiquement être dévoilé en amont.

Le Galaxy A52, le meilleur rapport qualité prix ?

Le Galaxy A52 pourrait être vendu autour des 400 dollars et devrait proposer une fiche technique très correcte pour son prix. Ainsi, on parle d’un écran AMOLED de 6,5 pouces, de 8 Go de RAM, de 128 Go de mémoire (avec port microSD) ou encore d’un quadruple module photo avec un capteur principal de 64 mégapixels. Il serait aussi doté d’une batterie de 4 500 mAh. Il y aurait deux versions. Une version 4G avec un processeur Qualcomm Snapdragon 720G et une version 5G (plus chère) avec un processeur Qualcomm Snapdragon 750G. Les deux seraient commercialisés en bleu, noir, lavande et blanc.

Le A52 se placerait au centre des smartphones abordables de Samsung. Pour rappel, la marque commercialise également le Galaxy A32 à moins de 300 euros, le Galaxy A42 que nous avons testé récemment ou encore le Galaxy A72, qui est lui plus cher mais qui a une fiche technique très intéressante.

Et vous, seriez-vous intéressé par ce Galaxy A52 ? Cette fiche technique vous conviendrait-elle à l’utilisation ou souhaitez-vous vous diriger vers un terminal plus puissant ? Dites-le-nous dans les commentaires !

Source : PhoneArena