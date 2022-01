Samsung ferme le Tizen Store, l’un des derniers reliquats de son alternative à Android

Samsung abandonne petit à petit Tizen, son système d’exploitation. La firme franchit une nouvelle étape début 2022 en fermant la boutique Tizen Store. Depuis juin 2021, seuls les utilisateurs déjà enregistrés pouvaient télécharger les applications déjà achetées. Ce n’est désormais plus possible. Tizen, comme Bada, fut l’une des tentatives de Samsung de s’affranchir de la dépendance à Android et à Google.

Depuis plus de 10 ans, nous vivons en téléphonie mobile, une situation de duopole. iOS d’Apple d’un côté. Android de Google de l’autre. Aucun autre système d’exploitation n’est parvenu à changer cela. Même de très grandes entreprises ont échoué à créer un écosystème alternatif. L’un des exemples les plus connus est Windows Mobile (ou Windows Phone, selon les versions) de Microsoft. Ce système d’exploitation a bénéficié d’une très bonne dynamique après le rachat en 2013 de l’activité smartphone de Nokia par la firme de Redmond. Mais cela n’a pas duré.

Autre exemple de tentative ratée : Tizen, un système d’exploitation développé par Samsung et Intel à partir de Bada (un autre OS mobile de Samsung). Basé sur un cœur Linux, Tizen a été dévoilé en 2012. Introduit dans un premier temps dans les Smart TV et les montres connectées (les Galaxy Gear et les Galaxy Watch), Tizen a même animé quelques smartphones : les Z, Z1, Z2, Z3 et Z4. Tous sortis en Inde avec plus ou moins de succès. Et tous ont été critiqués sur leur prix, notamment vis-à-vis de la concurrence sous Android.

Samsung ferme le Tizen Store, il n'est plus possible de télécharger des applications

Samsung a donc abandonné l’idée de remplacer Android dans ses smartphones. Le Samsung Z4, sorti en 2017, est le dernier d’une courte lignée. Et tous les services associés sont progressivement fermés. Dernier service en date : la boutique d’applications. Le Tizen Store a été fermé en ce début 2022, même pour les utilisateurs existants. Cela veut dire que vous ne pourrez plus y télécharger les applications que vous y avez achetées.

Depuis juin 2021, le Tizen Store était déjà extrêmement limité. D’abord, la boutique n’acceptait plus de nouveaux utilisateurs. Seuls ceux qui étaient inscrits avant cette date pouvaient encore s’y connecter. En outre, les paiements étaient désactivés. Il n’était donc plus possible d’acheter de nouvelles applications, seulement de récupérer celles déjà acquises en cas de suppression sur le téléphone.

Jusqu’en 2020, la carrière de Tizen sur les montres connectées et les Smart TV allaient bon train. Les utilisateurs de la Galaxy Gear, lancée sous Android Wear en 2013, avaient même été obligés d’installer l’OS propriétaire de Samsung sur leurs montres pour pouvoir continuer d'installer des applications. Mais, en 2021, la firme change à nouveau son fusil d’épaule et adopte Wear OS 3.0 de Google, avec une première création commune : la Galaxy Watch 4. Il n’est donc pas sûr que Tizen survive encore bien longtemps dans les smartwatches de la firme.

Source : Tizen Help