Samsung oblige les vieilles Galaxy Watch à abandonner Android pour Tizen

Samsung va stopper le suivi du Galaxy Store sur Android dès le 5 août 2021. Pour continuer d'utiliser la boutique d'application, Samsung invite les propriétaires de Galaxy Gear toujours sous Android de migrer sous Tizen OS. Amusant, lorsqu'on sait que Tizen OS cède progressivement sa place à WearOS au sein des montres connectées du constructeur.

Comme vous le savez peut-être, Samsung a annoncé officiellement que WearOS allait remplacer Tizen OS sur ses montres connectées. La firme sud-coréenne s'allie avec Google pour développer une nouvelle version de WearOS, mieux optimisée et donc capable d'offrir une meilleure autonomie et des performances accrues.

Et souvenez-vous, en 2014, l'exact inverse se déroulait. Samsung tournait le dos à Google en publiant une mise à jour sur ses Galaxy Gear pour supprimer Android au profit de Tizen OS, le système d'exploitation maison de l'entreprise. Retour aux sources donc en 2021 pour le numéro un mondial. Or, figurez-vous que de nombreux utilisateurs de Galaxy Gear n'ont visiblement jamais passé le pas et sont encore sous Android, sept ans après le passage sous Tizen OS.

En effet, Samsung vient d'envoyer un message à ses fidèles d'Android pour les informer de la fin du suivi logiciel du Galaxy Store sur l'OS de Google dès le 5 août 2021. De fait, et s'ils veulent continuer à utiliser la boutique d'applications, Samsung invite ces propriétaires de Galaxy Gear à migrer vers la dernière version de Tizen OS.

Android vit ses dernières heures sur les vieilles Galaxy Gear

Bien entendu, Samsung précise que l'opération est irréversible et qu'il n'y aura donc aucun moyen de revenir à Android. En outre, l'installation de Tizen OS va supprimer l'ensemble des données présentes sur la Galaxy Gear. Vous l'aurez compris, si vous avez pris des photos ou des vidéos compromettantes avec la caméra de votre montre, c'est le moment de les transférer sur votre PC.

En outre, Samsung ajoute que certaines applications pourront ne pas fonctionner correctement sous Tizen OS ou ne seront tout simplement plus disponibles. Si vous faites partie de ces irréductibles toujours sous Android sur votre Galaxy Gear, vous avez donc jusqu'au 5 août 2021 pour faire vos bagages direction Tizen OS.

Pour rappel, Qualcomm a annoncé que WearOS 3 sera compatible avec la plupart des montres connectées actuelles. Une bonne nouvelle au premier abord, sauf que le fondeur s'est visiblement un peu emballé, certains constructeurs n'étant pas vraiment enclins à proposer une mise à jour vers WearOS sur leurs appareils.

